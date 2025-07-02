Єрмак обговорив з представником Палати представників Конгресу оборонну підтримку України та посилення ППО
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом. Обговорювалися оборонна підтримка України, посилення ППО, візит української делегації до США та ситуація на Близькому Сході.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом. Обговорили оборонну підтримку України та посилення ППО, візит української делегації до США, ситуацію на Близькому Сході. Про це Єрмак повідомив в Telegram, передає УНН.
Провів телефонну розмову з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом. Основна тема - оборонна підтримка України та посилення нашої протиповітряної оборони. росія продовжує масовані ракетні удари по наших містах. У цих умовах системи ППО - питання життя для мільйонів українців. Ми готові закупити додаткові комплекси в США - як стратегічний крок для зміцнення нашого захисту
Також було обговорено результати результати візиту української делегації до Вашингтона; підсумки саміту НАТО в Гаазі та зустріч Президентів Зеленського і Трампа; ситуацію на Близькому Сході та зусилля Президента Трампа у врегулюванні конфлікту з Іраном.
Підтверджено: підтримка України в Конгресі США залишається незмінною. Ми домовились підтримувати постійний діалог і тісну координацію щодо оборони, безпеки та спільних рішень
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Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова та глави МЗС Андрія Сибіги щодо відносин із США, зокрема щодо постачання оборонної підтримки та підтримки ППО.