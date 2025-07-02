Ермак обсудил с представителем Палаты представителей Конгресса оборонную поддержку Украины и усиление ПВО

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом. Обсудили оборонную поддержку Украины и усиление ПВО, визит украинской делегации в США, ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом Ермак сообщил в Telegram, передает УНН.

Провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом. Основная тема - оборонная поддержка Украины и усиление нашей противовоздушной обороны. Россия продолжает массированные ракетные удары по нашим городам. В этих условиях системы ПВО - вопрос жизни для миллионов украинцев. Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США - как стратегический шаг для укрепления нашей защиты

Также были обсуждены результаты визита украинской делегации в Вашингтон; итоги саммита НАТО в Гааге и встреча Президентов Зеленского и Трампа; ситуация на Ближнем Востоке и усилия Президента Трампа по урегулированию конфликта с Ираном.

Подтверждено: поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной. Мы договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по обороне, безопасности и совместным решениям