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Ермак обсудил с представителем Палаты представителей Конгресса оборонную поддержку Украины и усиление ПВО

Киев • УНН

 • 483 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом. Обсуждались оборонная поддержка Украины, усиление ПВО, визит украинской делегации в США и ситуация на Ближнем Востоке.

Ермак обсудил с представителем Палаты представителей Конгресса оборонную поддержку Украины и усиление ПВО

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом. Обсудили оборонную поддержку Украины и усиление ПВО, визит украинской делегации в США, ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом Ермак сообщил в Telegram, передает УНН.

Провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом. Основная тема - оборонная поддержка Украины и усиление нашей противовоздушной обороны. Россия продолжает массированные ракетные удары по нашим городам. В этих условиях системы ПВО - вопрос жизни для миллионов украинцев. Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США - как стратегический шаг для укрепления нашей защиты 

- написал Ермак.

Также были обсуждены результаты визита украинской делегации в Вашингтон; итоги саммита НАТО в Гааге и встреча Президентов Зеленского и Трампа; ситуация на Ближнем Востоке и усилия Президента Трампа по урегулированию конфликта с Ираном.

Подтверждено: поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной. Мы договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по обороне, безопасности и совместным решениям 

- добавил Ермак.

Напомним

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги относительно отношений с США, в частности относительно поставок оборонной поддержки и поддержки ПВО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Рустем Умеров
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
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