Зеленский встретился с американским бизнесом: ожидает поддержки в отношениях с США

$41.820.04
49.410.42
ukenru
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
18:14 • 6414 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 75724 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
2 июля, 13:11 • 64535 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
2 июля, 12:33 • 58483 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Эксклюзив
2 июля, 11:29 • 58746 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
2 июля, 09:18 • 49107 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
2 июля, 08:30 • 54273 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
2 июля, 08:15 • 123658 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
2 июля, 07:10 • 42418 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
2 июля, 06:39 • 46691 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.4м/с
60%
751мм
Популярные новости
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 37707 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок2 июля, 13:18 • 91244 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема2 июля, 13:43 • 74201 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов14:39 • 27976 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет14:57 • 17199 просмотра
публикации
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 75724 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема2 июля, 13:43 • 74233 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок2 июля, 13:18 • 91275 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 128514 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 112561 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Майкл Маккол
Анджей Дуда
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Житомирская область
Соединённые Штаты
Житомир
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет14:57 • 17221 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов14:39 • 27997 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 37725 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 95836 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 53456 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗО)
Фокс Ньюс
Financial Times
FIM-92 Stinger

Зеленский встретился с американским бизнесом: ожидает поддержки в отношениях с США

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американских компаний, подчеркнув важность их работы в Украине и поддержки в отношениях с США. Он подчеркнул, что американские системы в Украине защищают не только людей, но и предприятия.

Зеленский встретился с американским бизнесом: ожидает поддержки в отношениях с США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американских компаний, предпринимателями – членами Американской торговой палаты. Он подчеркнул, что рассчитывает на голос американского бизнеса в наших отношениях с США, передает УНН.

Говорили о том, как важно работать в Украине и с Украиной – платить налоги, сохранять и создавать новые рабочие места. Также рассчитываем на голос американского бизнеса в наших отношениях с США. Наша защита – общая, и американские системы в Украине защищают не только жизни людей, но и предприятия

- сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, "мы системно развиваем наше сотрудничество: от восстановления до обороны и технологий".

Должны все реализовать. Делаем также все необходимое, чтобы предпринимателей слышали, а правила игры для всех были равными и справедливыми. Я благодарю все компании и предпринимателей, которые поддерживают украинскую защиту и продолжают работать в Украине ради усиления нашей общей устойчивости

- резюмировал Президент.

Ермак обсудил с представителем Палаты представителей Конгресса оборонную поддержку Украины и усиление ПВО02.07.25, 21:58 • 606 просмотров

Напомним

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги относительно отношений с США, в частности относительно поставок оборонной поддержки и поддержки ПВО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Торговая палата Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9