Зеленский встретился с американским бизнесом: ожидает поддержки в отношениях с США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американских компаний, подчеркнув важность их работы в Украине и поддержки в отношениях с США. Он подчеркнул, что американские системы в Украине защищают не только людей, но и предприятия.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американских компаний, предпринимателями – членами Американской торговой палаты. Он подчеркнул, что рассчитывает на голос американского бизнеса в наших отношениях с США, передает УНН.
Говорили о том, как важно работать в Украине и с Украиной – платить налоги, сохранять и создавать новые рабочие места. Также рассчитываем на голос американского бизнеса в наших отношениях с США. Наша защита – общая, и американские системы в Украине защищают не только жизни людей, но и предприятия
По словам Главы государства, "мы системно развиваем наше сотрудничество: от восстановления до обороны и технологий".
Должны все реализовать. Делаем также все необходимое, чтобы предпринимателей слышали, а правила игры для всех были равными и справедливыми. Я благодарю все компании и предпринимателей, которые поддерживают украинскую защиту и продолжают работать в Украине ради усиления нашей общей устойчивости
Ермак обсудил с представителем Палаты представителей Конгресса оборонную поддержку Украины и усиление ПВО02.07.25, 21:58 • 606 просмотров
Напомним
Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги относительно отношений с США, в частности относительно поставок оборонной поддержки и поддержки ПВО.