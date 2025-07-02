Зеленский встретился с американским бизнесом: ожидает поддержки в отношениях с США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американских компаний, предпринимателями – членами Американской торговой палаты. Он подчеркнул, что рассчитывает на голос американского бизнеса в наших отношениях с США, передает УНН.

Говорили о том, как важно работать в Украине и с Украиной – платить налоги, сохранять и создавать новые рабочие места. Также рассчитываем на голос американского бизнеса в наших отношениях с США. Наша защита – общая, и американские системы в Украине защищают не только жизни людей, но и предприятия

По словам Главы государства, "мы системно развиваем наше сотрудничество: от восстановления до обороны и технологий".

Должны все реализовать. Делаем также все необходимое, чтобы предпринимателей слышали, а правила игры для всех были равными и справедливыми. Я благодарю все компании и предпринимателей, которые поддерживают украинскую защиту и продолжают работать в Украине ради усиления нашей общей устойчивости