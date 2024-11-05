Более 15 тыс. полицейских выполняют боевые задачи
Киев • УНН
Более 15 тысяч полицейских из 70-75 тысяч мужчин-полицейских выполняют боевые задачи в Украине. Подразделения Нацполиции, такие как «Ярость» и «Хищник», действуют на тяжелых направлениях.
В Украине более 15 тысяч полицейских выполняют боевые задачи. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Полицейские с первого дня полномасштабного вторжения принимают непосредственное участие в отражении вооруженной агрессии вместе с Силами обороны. На сегодня у нас созданы новые подразделения штатные, которые непосредственно принимают участие - это более 15 тыс. полицейских, которые выполняют различные задачи. Непосредственно и по прикрытию государственной границы на севере. Мы создали специальное подразделение для поддержки Госпогранслужбы и Сил обороны, Вооруженных сил также
По его словам, также созданы дополнительно стрелковые батальоны в каждом главном управлении полиции в областях.
Непосредственно сейчас мы выполняем задачи на одних из самых тяжелых направлений - это бригада «Ярость» вместе со сводной бригадой «Хищник», с новосозданным подразделением стрелковым, подразделением нашего КОРДа. Они выполняют задачи на Торецком направлении
Также он сообщил, что в Национальной полиции где-то 70-75 тысяч мужчин-полицейских, которые могут подпадать под мобилизацию, из которых более 15 тыс. непосредственно уже выполняют боевые задачи.
Все полицейские, которые носят погоны, забронированы. Но они также выполняют боевые задачи
Кроме того, Фацевич отметил, что в Нацполиция сейчас не проводит наборы в полицию мужчин мобилизационного возраста, кроме бригады «Ярость».
У нас в большинстве замещение, восстановление подразделений проходит за счет внутреннего перемещения полицейских
Дополнение
В январе 2024 года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко называл условия для мобилизации полицейских на войну. По его словам, в зоне боевых действий и в прифронтовых территориях несут службу в усиленном режиме 35 тысяч полицейских.
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