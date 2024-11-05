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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 15 тыс. полицейских выполняют боевые задачи

Более 15 тыс. полицейских выполняют боевые задачи

Киев  •  УНН

15:36 • 503 просмотра

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Более 15 тысяч полицейских из 70-75 тысяч мужчин-полицейских выполняют боевые задачи в Украине. Подразделения Нацполиции, такие как «Ярость» и «Хищник», действуют на тяжелых направлениях.

В Украине более 15 тысяч полицейских выполняют боевые задачи. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Полицейские с первого дня полномасштабного вторжения принимают непосредственное участие в отражении вооруженной агрессии вместе с Силами обороны. На сегодня у нас созданы новые подразделения штатные, которые непосредственно принимают участие - это более 15 тыс. полицейских, которые выполняют различные задачи. Непосредственно и по прикрытию государственной границы на севере. Мы создали специальное подразделение для поддержки Госпогранслужбы и Сил обороны, Вооруженных сил также

- рассказал Фацевич.

По его словам, также созданы дополнительно стрелковые батальоны в каждом главном управлении полиции в областях.

Непосредственно сейчас мы выполняем задачи на одних из самых тяжелых направлений - это бригада «Ярость» вместе со сводной бригадой «Хищник», с новосозданным подразделением стрелковым, подразделением нашего КОРДа. Они выполняют задачи на Торецком направлении

- сказал Фацевич.

Также он сообщил, что в Национальной полиции где-то 70-75 тысяч мужчин-полицейских, которые могут подпадать под мобилизацию, из которых более 15 тыс. непосредственно уже выполняют боевые задачи.

Все полицейские, которые носят погоны, забронированы. Но они также выполняют боевые задачи

- отметил Фацевич.

Кроме того, Фацевич отметил, что в Нацполиция сейчас не проводит наборы в полицию мужчин мобилизационного возраста, кроме бригады «Ярость».

У нас в большинстве замещение, восстановление подразделений проходит за счет внутреннего перемещения полицейских

- сказал Фацевич.

Дополнение

В январе 2024 года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко называл условия для мобилизации полицейских на войну. По его словам, в зоне боевых действий и в прифронтовых территориях несут службу в усиленном режиме 35 тысяч полицейских.

Рада приняла новое решение по мобилизации: что ждет украинцев29 октября 2024, 11:01 • 14719 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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