Рада приняла новое решение по мобилизации: что ждет украинцев

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Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации на 90 дней до 7 февраля 2025 года. Решение поддержали 304 народных депутата.

Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала продление действия  всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 7 февраля 2025 года. Об этом передает УНН со ссылкой на прямую трансляцию нардепа Алексея Гончаренко.

Детали

Рада продлила всеобщую мобилизацию на 90 дней - с 10 ноября 2024 до 7 февраля 2025 года включительно. За - 304

- написал Гончаренко. 

Ранее ВР поддержала продление действия военного положения на 90 суток, то есть до 7 февраля 2025 года.

Напомним 

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить на 90 суток военное положение и проведение всеобщей мобилизации.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
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