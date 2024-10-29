Рада приняла новое решение по мобилизации: что ждет украинцев
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации на 90 дней до 7 февраля 2025 года. Решение поддержали 304 народных депутата.
Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала продление действия всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 7 февраля 2025 года. Об этом передает УНН со ссылкой на прямую трансляцию нардепа Алексея Гончаренко.
Детали
Рада продлила всеобщую мобилизацию на 90 дней - с 10 ноября 2024 до 7 февраля 2025 года включительно. За - 304
Ранее ВР поддержала продление действия военного положения на 90 суток, то есть до 7 февраля 2025 года.
Напомним
Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить на 90 суток военное положение и проведение всеобщей мобилизации.