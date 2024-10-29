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Рада схвалила продовження воєнного стану на 90 діб

Київ • УНН

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Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні на 90 днів - до 7 лютого 2025 року. Рішення підтримав 311 народний депутат за поданням президента Зеленського.

Рада схвалила продовження воєнного стану на 90 діб

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала продовження дії воєнного стану на 90 діб, тобто до 7 лютого 2025 року. Про це передає УНН з посиланням на пряму трансляцію нардепа Олексія Гончаренка.

Рада продовжила воєнний стан на 90 днів - з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року включно. За - 311 

- написав Гончаренко. 

Доповнення

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації.

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