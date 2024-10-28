Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію
Київ • УНН
Президент вніс до Верховної Ради два законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Документи передбачають продовження обох режимів на 90 діб з 10 листопада 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
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На сайті ВР з'явилися два президентські законопроєкти - про затвердження указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" від 28 жовтня - під №№ 12151 та 12152 відповідно.
Першим, згідно з пояснювальною запискою, пропонується "продовжити з 05 години 30 хвилин 10 листопада 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні".
Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що "строк проведення загальної мобілізації продовжується з 10 листопада 2024 року на 90 діб".
Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану в Україні23.07.24, 12:56 • 26892 перегляди