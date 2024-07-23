Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

На сайте ВР появились два президентских законопроекта - об утверждении указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» и об утверждении указа Президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации» от 23 июля - под №№ 11433 и 11434 соответственно.

Первым, согласно пояснительной записке, предлагается «продлить с 05 часов 30 минут 12 августа 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине».

Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что «срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 12 августа 2024 года на 90 суток».

«Сейчас комитет и сегодня же Рада их утвердит на заседании. С 12 августа и на 90 дней, то есть до 09 ноября. Это будет уже 12-е голосование парламента за эти вопросы», - указал по этому поводу народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

У Раді найближчими днями очікують голосування за продовження воєнного стану та мобілізації