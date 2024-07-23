Президент внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации с 12 августа на 90 дней. Ожидается, что парламент утвердит их в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
На сайте ВР появились два президентских законопроекта - об утверждении указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» и об утверждении указа Президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации» от 23 июля - под №№ 11433 и 11434 соответственно.
Первым, согласно пояснительной записке, предлагается «продлить с 05 часов 30 минут 12 августа 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине».
Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что «срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 12 августа 2024 года на 90 суток».
«Сейчас комитет и сегодня же Рада их утвердит на заседании. С 12 августа и на 90 дней, то есть до 09 ноября. Это будет уже 12-е голосование парламента за эти вопросы», - указал по этому поводу народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
У Раді найближчими днями очікують голосування за продовження воєнного стану та мобілізації20 июля 2024, 09:26 • 104076 просмотров