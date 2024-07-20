В Верховной Раде ожидают в ближайшие дни два президентских законопроекта - о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Ожидается, что они будут продлены на 90 дней, до 9 ноября 2024 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в субботу, пишет УНН.

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"В ближайшие дни Президент подаст в парламент два закона: 1. О продлении действия военного положения. 2. О продлении всеобщей мобилизации", - написав Железняк в Telegram.

И напомнил, что пока военное положение действует до 11 августа 2024 года.

"Соответственно, на следующей неделе, где-то 22-25 июля, состоится голосование в комитете и затем - Раде. И, очень вероятно, снова на 90 дней, то есть, до 09 ноября 2024-го. Это будет уже двенадцатое голосование Рады за военное положение", - указал Железняк.

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