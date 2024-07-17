Киев • УНН
За два месяца, с 18 мая по 16 июля 2024 года, 4 690 496 военнообязанных украинцев обновили свои военно-учетные данные в соответствии с требованиями законодательства: 3 028 066 - через мобильное приложение «Резерв+», 1 152 227 - через центры предоставления административных услуг и 510 203 - через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
За два месяца согласно требованиям законодательства почти пять миллионов военнообязанных украинцев обновили военно-учетные данные. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
Детали
По требованию Закона о мобилизации, в течение 2 месяцев, с 18 мая по 16 июля 2024 года, военнообязанные должны были обновить свои данные. По результатам обновления, 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг.
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Из них военно-учетные данные обновили через:
Напомним
Автоматическое наложение штрафов за не обновление военно-учетных данных до 16 июля не предусматривается. Штрафы могут быть наложены в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения и до одного года с момента его совершения