За два месяца согласно требованиям законодательства почти пять миллионов военнообязанных украинцев обновили военно-учетные данные. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

По требованию Закона о мобилизации, в течение 2 месяцев, с 18 мая по 16 июля 2024 года, военнообязанные должны были обновить свои данные. По результатам обновления, 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг. - говорится в заметке Минобороны.

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Из них военно-учетные данные обновили через:

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки: 510 203 человека;

Центры предоставления административных услуг: 1 152 227 человек;

Мобильное приложение «Резерв+»: 3 028 066 человек



Напомним

Автоматическое наложение штрафов за не обновление военно-учетных данных до 16 июля не предусматривается. Штрафы могут быть наложены в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения и до одного года с момента его совершения