С 17 июля на портале "Дія" заработала услуга бронирования работников важных предприятий и предприятий, которые обеспечивают потребности сил обороны от мобилизации. об этом заявили в Минобороны, передает УНН.

Детали

Услуга электронного бронирования уже доступна на портале Дія. Ранее этот процесс был довольно запутанным. Информацию о военнообязанных проверяли вручную, из-за чего имел место человеческий фактор. Данные терялись или из-за незначительных ошибок в документах приходилось подавать людей заново. Новая услуга сделает этот процесс бронирования онлайн быстрым и прозрачным - заявила заместитель министра обороны Екатерина Чергоренко.

Как будет работать бронирование в Действии:

Руководитель компании подает списки военнообязанных сотрудников и утверждает заявление электронной подписью.

Система проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные о нем в реестре Оберег.



Дия пришлет оповещение руководителю о результате рассмотрения в течение суток.



Отмечается, что система автоматически переведет военнообязанного на специальный воинский учет, после чего он будет считаться забронированным.

Если решение положительное, информация о бронировании сотрудника появляется в приложении Резерв+. Выписку о бронировании можно будет скачать на портале Дія и при необходимости распечатать.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что его команда автоматизировала все процессы, которые можно автоматизировать, чтобы ускорить оформление бронирования и не тратить время на сбор документов или походы в госорганы.

Цифровизация процесса исключает человеческий фактор, ведь все данные проверяются автоматически, а руководитель в режиме реального времени понимает, кого забронировали, а кого - нет, и какова причина отказа - заявил Федоров.

Дополнение

В "Дії" также подготовили видеоинструкцию, того, как работает бронирование работников на портале "Дія".

Напомним,

Министерство экономики Украины разъяснило подробную процедуру бронирования предприятиями своих работников для обеспечения бесперебойной работы критически важных предприятий и органов государственной власти.