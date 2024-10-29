Рада одобрила продление военного положения на 90 суток
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине на 90 дней - до 7 февраля 2025 года. Решение поддержал 311 народный депутат по представлению президента Зеленского.
Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала продление действия военного положения на 90 суток, то есть до 7 февраля 2025 года. Об этом передает УНН со ссылкой на прямую трансляцию нардепа Алексея Гончаренко.
Рада продлила военное положение на 90 дней - с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года включительно. За - 311
Дополнение
Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить на 90 суток военное положение и проведение всеобщей мобилизации.