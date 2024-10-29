Рада ухвалила нове рішення щодо мобілізації: що чекає українців
Київ • УНН
Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації на 90 днів до 7 лютого 2025 року. Рішення підтримали 304 народних депутати.
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала продовження дії загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 7 лютого 2025 року. Про це передає УНН з посиланням на пряму трансляцію нардепа Олексія Гончаренка.
Деталі
Рада продовжила загальну мобілізацію на 90 днів - з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року включно. За - 304
Раніше ВР підтримала продовження дії воєнного стану на 90 діб, тобто до 7 лютого 2025 року.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації.