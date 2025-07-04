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Масована атака на Київ: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, 14 постраждалих
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Україну накриє спека до +35° та грози: детальний прогноз на 4 липня

Київ • УНН

 • 222 перегляди

4 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою до +35° на півдні. Частину країни накриють дощі з грозами та поривами вітру, особливо північні та західні області.

Україну накриє спека до +35° та грози: детальний прогноз на 4 липня

Погода в Україні у п'ятницю, 4 липня буде спекотною. У всіх регіонах країни  температура повітря коливатиметься вдень від +28 до +33 градусів; на півдні до +35 градусів. Однак частину України накриють дощі, подекуди можливі грози та пориви вітру. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозом синоптиків, хвиля спеки, яка прийшла в країну, у п’ятницю поступиться прохолоді в частині північних та західних областей, де до того ж очікуються грозові дощі. Проте на більшості територій наприкінці робочого тижня пануватиме спекотна погода та мінлива хмарність без опадів. Найнижча нічна температура повітря +14 градусів очікується в цей день у Луганській області, найвища денна +34 градуси в центральному регіоні та на півдні.

У західних областях мінлива хмарність без опадів, місцями короткочасний дощ, гроза. Середня денна температура повітря становитиме +29 +31 градус.

У північних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Денна температура +24 +30 градуси.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +31 +34 градуси.

У південних областях мінлива хмарність, без опадів. Вдень очікується +32 +34 градуси.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Денна температура +29 +32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +30 +32 градусів.

У Києві 4 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами.

Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Температура вдень 30-32°.

День Незалежності США, День судового експерта України та День Нацполіції: що відзначають 4 липня 04.07.25, 04:30 • 389 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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