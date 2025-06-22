Нацгвардия внедрила разлив питьевой воды для бойцов в гибкие пакеты: как это работает

В Национальной гвардии Украины внедрена инновационная система обеспечения бойцов водой - розлив в гибкие пакеты типа "дой-пак". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Нацгвардии в Telegram.

Детали

Отмечается, что это решение применяется и в армиях мира, в частности в США. Оно имеет ряд преимуществ, особенно при использовании непосредственно в боевых условиях.

Одна из таких систем, которую мы сейчас используем, позволяет разливать до 10-15 пакетов в минуту и обеспечивает мобильность, скорость и безопасность в полевых условиях - говорится в сообщении.

Указывается, что на передовой пакеты объемом 0,25 л имеют преимущества перед традиционными флягами или большими бутылками:

минимальный вес - максимум эффективности. Пакеты значительно легче бутылок или фляг, занимают меньше места в снаряжении, идеально подходят для плотного расположения в транспорте, бронемашинах или индивидуальных рюкзаках;

удобно пить воду на ходу. Штуцер позволяет утолить жажду, не открывая полностью упаковку — без лишних движений и потерь воды даже в движении;

гигиена и безопасность. Одноразовая герметичная порция минимизирует риск заражения всей воды в случае повреждения. Один пакет - фактически порция для одного бойца. Опять же - гигиена;

универсальная доставка: доставка дронами - на передовые позиции, размещение в карманах, рюкзаках, разгрузках - для личного ношения;

точное дозирование - контроль обеспечения бойцов. Порционная фасовка позволяет рационально распределять запасы - особенно в условиях длительных или интенсивных боевых действий;

прочность и выносливость. Пакеты выдерживают падения, устойчивы к проколам и температурным перепадам.

Это - пример того, как современные технологии помогают адаптировать логистику к реалиям войны - говорится в сообщении.

В Нацгвардии добавили, что система розлива в "дой-пак" - не просто удобство, это "новый стандарт обеспечения военнослужащих" во время выполнения боевых задач.

Напомним

В начале мая шесть руководителей Нацгвардии, ответственных за материально-техническое обеспечение, были отстранены от должностей. Это было связано с обысками НАБУ по поводу возможных нарушений в тендерах.

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