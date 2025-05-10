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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 2472 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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Financial Times

Grand Theft Auto

Шість керівників підрозділу матеріально-технічного забезпечення НГУ відсторонені від посад – МВС

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Шістьох керівників Нацгвардії, відповідальних за матеріально-технічне забезпечення, відсторонено від посад. Це пов'язано з обшуками НАБУ щодо можливих порушень у тендерах.

Шість керівників підрозділу матеріально-технічного забезпечення НГУ відсторонені від посад – МВС

Шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.

6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству 

- йдеться в повідомленні.

Контекст

ЗМІ повідомляли, що НАБУ провело обшук в Головному управлінні Нацгвардії України, нібито по справі про порушення під час проведення тендерів.

Детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:

• командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;

• директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;

• директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;

• заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;

• начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;

• начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Київська компанія поставила Нацгвардії бракованої військової форми на понад 28 млн грн21.01.25, 18:18 • 85261 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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