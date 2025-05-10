Шість керівників підрозділу матеріально-технічного забезпечення НГУ відсторонені від посад – МВС
Київ • УНН
Шістьох керівників Нацгвардії, відповідальних за матеріально-технічне забезпечення, відсторонено від посад. Це пов'язано з обшуками НАБУ щодо можливих порушень у тендерах.
Шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.
6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству
Контекст
ЗМІ повідомляли, що НАБУ провело обшук в Головному управлінні Нацгвардії України, нібито по справі про порушення під час проведення тендерів.
Детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до:
• командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;
• директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;
• директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;
• заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;
• начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;
• начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.
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