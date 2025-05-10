Шесть руководителей подразделения материально-технического обеспечения НГУ отстранены от должностей – МВД
Киев • УНН
Шесть руководителей Нацгвардии, ответственных за материально-техническое обеспечение, отстранены от должностей. Это связано с обысками НАБУ по поводу возможных нарушений в тендерах.
Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.
6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию
Контекст
СМИ сообщали, что НАБУ провело обыск в Главном управлении Нацгвардии Украины, якобы по делу о нарушениях при проведении тендеров.
Детективы НАБУ пришли с обысками домой к:
• командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко;
• директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Сергею Гриценко;
• директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому;
• заместителю директора Департамента логистики – начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковнику Александру Калатынцу;
• начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазу;
• начальнику Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковнику Владимиру Федоровскому.
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