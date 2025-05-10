Шесть руководителей подразделения материально-технического обеспечения НГУ отстранены от должностей – МВД

Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию - говорится в сообщении.

Контекст

СМИ сообщали, что НАБУ провело обыск в Главном управлении Нацгвардии Украины, якобы по делу о нарушениях при проведении тендеров.

Детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

• командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко;

• директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Сергею Гриценко;

• директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому;

• заместителю директора Департамента логистики – начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковнику Александру Калатынцу;

• начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазу;

• начальнику Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковнику Владимиру Федоровскому.

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