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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
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Financial Times

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Шесть руководителей подразделения материально-технического обеспечения НГУ отстранены от должностей – МВД

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Шесть руководителей Нацгвардии, ответственных за материально-техническое обеспечение, отстранены от должностей. Это связано с обысками НАБУ по поводу возможных нарушений в тендерах.

Шесть руководителей подразделения материально-технического обеспечения НГУ отстранены от должностей – МВД

Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию 

- говорится в сообщении.

Контекст

СМИ сообщали, что НАБУ провело обыск в Главном управлении Нацгвардии Украины, якобы по делу о нарушениях при проведении тендеров.

Детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

• командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко;

• директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Сергею Гриценко;

• директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому;

• заместителю директора Департамента логистики – начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковнику Александру Калатынцу;

• начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазу;

• начальнику Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковнику Владимиру Федоровскому.

Киевская компания поставила Нацгвардии бракованной военной формы более чем на 28 млн грн21.01.25, 18:18 • 85261 просмотр

Анна Мурашко

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