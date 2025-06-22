Нацгвардія впровадила розлив питної води для бійців у гнучкі пакети: як це працює
Київ • УНН
Національна гвардія України впровадила нову систему забезпечення водою бійців за допомогою "дой-пак" пакетів. Ця система дозволяє розливати до 15 пакетів за хвилину та забезпечує мобільність, швидкість і безпеку в польових умовах.
У Національній гвардії України впроваджено інноваційну систему забезпечення бійців водою - розлив у гнучкі пакети типу "дой-пак". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацгвардії у Telegram.
Деталі
Зазначається, що це рішення застосовується й в арміях світу, зокрема в США. Воно має низку переваг, особливо під час використання безпосередньо у бойових умовах.
Одна з таких систем, яку ми зараз використовуємо, дозволяє розливати до 10-15 пакетів за хвилину та забезпечує мобільність, швидкість і безпеку в польових умовах
Вказується, що на передовій пакети об’ємом 0,25 л мають переваги перед традиційними флягами чи більшими пляшками:
- мінімальна вага - максимум ефективності. Пакети значно легші за пляшки чи фляги, займають менше місця у спорядженні, ідеально підходять для щільного розташування в транспорті, бронемашинах чи індивідуальних рюкзаках;
- зручно пити воду на ходу. Штуцер дозволяє втамувати спрагу, не відкриваючи повністю упаковку — без зайвих рухів і втрат води навіть у русі;
- гігієна та безпека. Одноразова герметична порція мінімізує ризик зараження всієї води у разі пошкодження. Один пакет - фактично порція для одного бійця. Знову ж таки - гігієна;
- універсальна доставка: доставка дронами - на передові позиції, розміщення в кишенях, рюкзаках, розвантаженнях - для особистого носіння;
- точне дозування - контроль забезпечення бійців. Порційна фасовка дозволяє раціонально розподіляти запаси - особливо в умовах тривалих або інтенсивних бойових дій;
- міцність і витривалість. Пакети витримують падіння, стійкі до проколів і температурних перепадів.
Це - приклад того, як сучасні технології допомагають адаптувати логістику до реалій війни
У Нацгвардії додали, що система розливу в "дой-пак" - не просто зручність, це "новий стандарт забезпечення військовослужбовців" під час виконання бойових завдань.
Нагадаємо
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Нацгвардія скасувала тендер на закупівлю обладнання для розгону протестів11.06.25, 20:08 • 6004 перегляди