Нацгвардія скасувала тендер на закупівлю обладнання для розгону протестів

Національна гвардія України вирішила скасувати процедуру закупівлі оснащення, яке планувалося використати для забезпечення громадської безпеки і розгону масових протестів. Про це повідомляє УНН з посиланням на НГУ у Telegram.

Національна гвардія не здійснюватиме закупівлю обладнання, призначеного для виконання завдань із підтримання правопорядку. Процедуру тендеру зупинено - поінформували в НГУ.

У Нацгвардії також підкреслили, що наразі тривають формальні кроки щодо повного скасування цієї закупівлі.

Проєкт "Наші гроші" з посиланням на дані у системі "Прозорро" сьогодні повідомив, що військова частина 2276 Національної гвардії України (Сумська область) з лютого по червень поточного року провела низку закупівель обладнання для розгону демонстрантів на загальну суму 54,17 млн грн.

У Києві відбулися заворушення на збірному пункті для мобілізованих: в ТЦК та СП прокоментували ситуацію