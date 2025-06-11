Нацгвардія скасувала тендер на закупівлю обладнання для розгону протестів
Київ • УНН
Національна гвардія України скасувала тендер на закупівлю спецзасобів для забезпечення громадської безпеки. Процедуру закупівлі зупинено, тривають формальні кроки для повного скасування.
Національна гвардія України вирішила скасувати процедуру закупівлі оснащення, яке планувалося використати для забезпечення громадської безпеки і розгону масових протестів. Про це повідомляє УНН з посиланням на НГУ у Telegram.
Національна гвардія не здійснюватиме закупівлю обладнання, призначеного для виконання завдань із підтримання правопорядку. Процедуру тендеру зупинено
У Нацгвардії також підкреслили, що наразі тривають формальні кроки щодо повного скасування цієї закупівлі.
Проєкт "Наші гроші" з посиланням на дані у системі "Прозорро" сьогодні повідомив, що військова частина 2276 Національної гвардії України (Сумська область) з лютого по червень поточного року провела низку закупівель обладнання для розгону демонстрантів на загальну суму 54,17 млн грн.
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