Нацгвардия отменила тендер на закупку оборудования для разгона протестов

Национальная гвардия Украины решила отменить процедуру закупки оснащения, которое планировалось использовать для обеспечения общественной безопасности и разгона массовых протестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НГУ в Telegram.

Национальная гвардия не будет осуществлять закупку оборудования, предназначенного для выполнения задач по поддержанию правопорядка. Процедура тендера остановлена - проинформировали в НГУ.

В Нацгвардии также подчеркнули, что в настоящее время продолжаются формальные шаги по полному отмене этой закупки.

Проект "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе "Прозорро" сегодня сообщил, что воинская часть 2276 Национальной гвардии Украины (Сумская область) с февраля по июнь текущего года провела ряд закупок оборудования для разгона демонстрантов на общую сумму 54,17 млн грн.

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