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Нацгвардия отменила тендер на закупку оборудования для разгона протестов

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Национальная гвардия Украины отменила тендер на закупку спецсредств для обеспечения общественной безопасности. Процедура закупки остановлена, продолжаются формальные шаги для полной отмены.

Нацгвардия отменила тендер на закупку оборудования для разгона протестов

Национальная гвардия Украины решила отменить процедуру закупки оснащения, которое планировалось использовать для обеспечения общественной безопасности и разгона массовых протестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НГУ в Telegram.

Национальная гвардия не будет осуществлять закупку оборудования, предназначенного для выполнения задач по поддержанию правопорядка. Процедура тендера остановлена

- проинформировали в НГУ.

В Нацгвардии также подчеркнули, что в настоящее время продолжаются формальные шаги по полному отмене этой закупки.

Проект "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе "Прозорро" сегодня сообщил, что воинская часть 2276 Национальной гвардии Украины (Сумская область) с февраля по июнь текущего года провела ряд закупок оборудования для разгона демонстрантов на общую сумму 54,17 млн грн.

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Лилия Набока

Лилия Набока

Обществополитика
Национальная гвардия Украины
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