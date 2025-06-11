Нацгвардия отменила тендер на закупку оборудования для разгона протестов
Киев • УНН
Национальная гвардия Украины отменила тендер на закупку спецсредств для обеспечения общественной безопасности. Процедура закупки остановлена, продолжаются формальные шаги для полной отмены.
Национальная гвардия Украины решила отменить процедуру закупки оснащения, которое планировалось использовать для обеспечения общественной безопасности и разгона массовых протестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НГУ в Telegram.
Национальная гвардия не будет осуществлять закупку оборудования, предназначенного для выполнения задач по поддержанию правопорядка. Процедура тендера остановлена
В Нацгвардии также подчеркнули, что в настоящее время продолжаются формальные шаги по полному отмене этой закупки.
Проект "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе "Прозорро" сегодня сообщил, что воинская часть 2276 Национальной гвардии Украины (Сумская область) с февраля по июнь текущего года провела ряд закупок оборудования для разгона демонстрантов на общую сумму 54,17 млн грн.
В Киеве произошли беспорядки на сборном пункте для мобилизованных: в ТЦК и СП прокомментировали ситуацию05.06.25, 13:23 • 3434 просмотра