В Киеве произошли беспорядки на сборном пункте для мобилизованных: в ТЦК и СП прокомментировали ситуацию
Киев • УНН
В Киеве возникли беспорядки на сборном пункте для мобилизованных. Для стабилизации ситуации прибыли правоохранители, граждан отправили в учебные центры.
В Киеве произошли беспорядки возле одного из сборных пунктов для мобилизованных, в результате чего для стабилизации ситуации на место происшествия прибыли правоохранители. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Детали
Вниманию общественности и представителей медиа! В сети распространяется видео и информация, с ситуацией на сборном пункте города Киева. Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что во время подготовки команд к отправке граждан призванных по мобилизации в учебные центры начались беспорядки
В ТЦК также сообщили, что для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и исключения эскалации конфликтов, которые могли обернуться беспределом.
В дальнейшем граждане призванные по мобилизации были направлены в учебные центры в соответствии с распределениями команд
Также военные напомнили, что для обращения граждан по проблемным вопросам действуют горячие линии:
- Командование Сухопутных войск - 0800301937;
- Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки - 0660337817
Призываем граждан быть непредвзятыми, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений
Дополнение
Киевскому спортсмену объявлено подозрение за нападение на военнослужащего Нацгвардии на блокпосту в комендантский час. Инцидент произошел из-за нетрезвой водительницы авто.
Командование Сухопутных войск ВСУ начинает публично отчитываться о работе ТЦК. В мае 89% инцидентов оказались фейками, а 11% повлекли отстранение и увольнение.