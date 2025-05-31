Командування Сухопутних військ починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки проходять "перезавантаження". Командування Сухопутних військ Збройних сил України (СВ ЗСУ) з травня починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК, передає УНН.

Ми разом з Оперативними командуваннями Північ, Південь, Захід та Схід будемо систематизувати та оприлюднювати результати перевірок. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль - йдеться у дописі.

За даними Сухопутних військ, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки), пов’язаних з ТЦК, виявилися непідтвердженими – це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО.

Лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень, зокрема:

4 особи відсторонено від виконання обов’язків;

2 особи звільнено з посад;

11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

27 службових розслідувань тривають.

Зазначається, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

"Командування Сухопутних військ вимагає від своїх підлеглих суворо дотримуватися Законів України, та всебічно сприятиме, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання, водночас, ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні", – повідомили в СВ ЗСУ.

Нагадаємо

Останнім часом збільшилась кількість відео, які містять спонукання та заохочення до протистояння ТЦК та поліції. Проте ідеться саме про збільшення кількості відео, а не реальних інцидентів. Все частіше використовують фейкові відеоматеріали, застарілі відео та інші "деструктивні речі" які в цілому погано впливають на оборонний захист країни. Про це в ефірі телемарафону повідомив Віталій Саранцев, речник командування Сухопутних військ.

В Сухопутних військах попередили про відповідальність за напади на військовослужбовців ТЦК та СП