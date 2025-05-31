Командование Сухопутных войск начинает публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки проходят "перезагрузку". Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (СВ ВСУ) с мая начинает публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК, передает УНН.

Мы вместе с Оперативными командованиями Север, Юг, Запад и Восток будем систематизировать и обнародовать результаты проверок. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследовании и наказании всех, кто не соблюдал свои должностные обязанности, или нарушил Закон. Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий - говорится в заметке.

По данным Сухопутных войск, в мае 89% всех инцидентов (233 случая), связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными – это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО.

Только 11% (30 инцидентов) имели под собой реальные основания и были проверены с вынесением решений, в частности:

4 человека отстранены от исполнения обязанностей;

2 человека уволены с должностей;

11 привлечены к дисциплинарной ответственности;

27 служебных расследований продолжаются.

Отмечается, что по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.

"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать Законы Украины, и всесторонне будет способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание, в то же время, мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", – сообщили в СВ ВСУ.

Напомним

В последнее время увеличилось количество видео, содержащих побуждения и поощрения к противостоянию ТЦК и полиции. Однако речь идет именно об увеличении количества видео, а не реальных инцидентов. Все чаще используют фейковые видеоматериалы, устаревшие видео и другие "деструктивные вещи", которые в целом плохо влияют на оборонную защиту страны. Об этом в эфире телемарафона сообщил Виталий Саранцев, спикер командования Сухопутных войск.

В Сухопутных войсках предупредили об ответственности за нападения на военнослужащих ТЦК и СП