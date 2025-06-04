У Києві спортсмен вдарив нацгвардійця на блокпосту: деталі інциденту
Київ • УНН
Київському спортсмену оголошено підозру за напад на військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту в комендантську годину. Інцидент стався через нетверезу водійку авто.
У Києві місцевий спортсмен вдарив військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту, йому повідомлено про підозру, повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
23-річному жителю столиці повідомлено про підозру у заподіянні тілесних ушкоджень військовослужбовцю Нацгвардії, який ніс службу на блокпосту у комендантську годину (ч. 2 ст. 345 КК України)
Суть справи
"Встановлено, що 1 червня в період дії комендантської години на одному з блок-постів у Голосіївському районі при в’їзді в Київ зупинили автомобіль, за кермом якого була дівчина у стані алкогольного сп’яніння. Разом з нею в машині був її нетверезий пасажир", - розповіли у прокуратурі.
Як зазначається, "поки працівники поліції спілкувались з водійкою, її супутник поводився агресивно та завдав удар одному із нацгвардійців у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків на блокпосту". "Зазначимо, що підозрюваний професійно займається бойовими мистецтвами", - наголосили у прокуратурі.
Санкція статті за умисне завдання працівнику правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов'язків передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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