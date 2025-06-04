В Киеве спортсмен ударил нацгвардейца на блокпосту: детали инцидента
Киев • УНН
Киевскому спортсмену объявлено подозрение за нападение на военнослужащего Нацгвардии на блокпосту в комендантский час. Инцидент произошел из-за нетрезвой водительницы авто.
В Киеве местный спортсмен ударил военнослужащего Нацгвардии на блокпосту, ему сообщено о подозрении, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.
23-летнему жителю столицы сообщено о подозрении в причинении телесных повреждений военнослужащему Нацгвардии, который нес службу на блокпосту в комендантский час (ч. 2 ст. 345 УК Украины)
Суть дела
"Установлено, что 1 июня в период действия комендантского часа на одном из блок-постов в Голосеевском районе при въезде в Киев остановили автомобиль, за рулем которого была девушка в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине был ее нетрезвый пассажир", - рассказали в прокуратуре.
Как отмечается, "пока сотрудники полиции общались с водителем, ее спутник вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев в связи с исполнением им служебных обязанностей на блокпосту". "Отметим, что подозреваемый профессионально занимается боевыми искусствами", - отметили в прокуратуре.
Санкция статьи за умышленное нанесение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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