У Києві відбулися заворушення на збірному пункті для мобілізованих: в ТЦК та СП прокоментували ситуацію
Київ • УНН
У Києві виникли заворушення на збірному пункті для мобілізованих. Для стабілізації ситуації прибули правоохоронці, громадян відправили до навчальних центрів.
У Києві сталися заворушення біля одного з збірних пунктів для мобілізованих, внаслідок чого для стабілізації ситуації на місце подій прибули правоохоронці. Про це пише УНН з посиланням на Київський міський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.
Деталі
До уваги громадськості та представників медіа! В мережі поширюється відео та інформація, з ситуацією на збірному пункті міста Києва. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що під час підготовки команд до відправлення громадян призваних за мобілізацією до навчальних центрів почалися заворушення
В ТЦК також повідомили, що для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям.
В подальшому громадяни призвані за мобілізацією були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд
Також військові нагадали, що для звернення громадян з проблемних питань діють гарячі лінії:
- Командування Сухопутних військ - 0800301937;
- Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - 0660337817
Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень
Доповнення
Київському спортсмену оголошено підозру за напад на військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту в комендантську годину. Інцидент стався через нетверезу водійку авто.
Командування Сухопутних військ ЗСУ починає публічно звітувати про роботу ТЦК. У травні 89% інцидентів виявилися фейками, а 11% спричинили відсторонення та звільнення.