Украину накроет аномальная жара до +36 градусов

В понедельник, 7 июля, в Украине будет жарко. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в некоторых областях более 36 градусов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По прогнозам Укргидрометцентра, 7 июля, по всей территории Украины ожидается сильная жара. Несмотря на это, в понедельник по всей территории страны будет переменная облачность.

Начало недели начнется без осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер будет южный, юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.

В понедельник, 7 июля, температура днем будет довольно жаркой — +30...+34 °С, местами сильная жара — +35...+36 °С.

В Киеве понедельник будет с жарой до +33 °С. Без осадков, солнечно.

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