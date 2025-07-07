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Ливни и жара: Наталка Диденко поделилась прогнозом погоды на 8 июля

Киев • УНН

 • 98 просмотра

8 июля в Украине ожидается жаркая погода до +36 градусов, однако циклон Gabriel принесет грозовые дожди на запад, север, Винницкую и Черкасскую области. В Киеве также возможен дождь с грозой вечером.

Ливни и жара: Наталка Диденко поделилась прогнозом погоды на 8 июля

Во вторник, 8 июля, в ряде областей Украины будет преобладать жаркая погода. Однако в некоторых регионах возможны грозовые дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Температура воздуха в течение дня составит +30+33 градуса, если солнце сильнее блеснет - местами на юге и в центре +34+36 градусов! Преимущественно будет доминировать сухая погода.

Однако циклон Gabriel вместе с атмосферными фронтами обусловит в западных областях грозовые дожди. Дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской

- сообщила Диденко.

В Киеве 8 июля будет жарко, +31+33 градуса.

Облегчение от жары может принести уже вечером во вторник дождь с грозой.

Учитывая сильную жару, температурные контрасты на высотах - порой дождь за считанные минуты может перейти в сильный ливень со шквалом. Осторожно

- предупредила синоптик.

Жара 9 июля ослабнет в западных областях Украины.

Украину накроет аномальная жара до +36 градусов07.07.25, 06:41 • 10416 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Украина
Киев
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