Ливни и жара: Наталка Диденко поделилась прогнозом погоды на 8 июля
Киев • УНН
8 июля в Украине ожидается жаркая погода до +36 градусов, однако циклон Gabriel принесет грозовые дожди на запад, север, Винницкую и Черкасскую области. В Киеве также возможен дождь с грозой вечером.
Во вторник, 8 июля, в ряде областей Украины будет преобладать жаркая погода. Однако в некоторых регионах возможны грозовые дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
Температура воздуха в течение дня составит +30+33 градуса, если солнце сильнее блеснет - местами на юге и в центре +34+36 градусов! Преимущественно будет доминировать сухая погода.
Однако циклон Gabriel вместе с атмосферными фронтами обусловит в западных областях грозовые дожди. Дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской
В Киеве 8 июля будет жарко, +31+33 градуса.
Облегчение от жары может принести уже вечером во вторник дождь с грозой.
Учитывая сильную жару, температурные контрасты на высотах - порой дождь за считанные минуты может перейти в сильный ливень со шквалом. Осторожно
Жара 9 июля ослабнет в западных областях Украины.
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов07.07.25, 06:41 • 10416 просмотров