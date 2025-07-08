Як пережити аномально високу спеку без шкоди для здоров’я: рекомендації МОЗ

В Україні останніми днями температурна позначка перетнула межу +30°C. Найближчим часом на українців очікує ще не один спекотний день. Варто пам’ятати, що висока температура може негативно впливати на здоров’я, особливо у людей літнього віку, дітей, вагітних та тих, хто має фізичне захворювання. Міністерство охорони здоров’я дає поради, як вберегтися від спеки, пише УНН.

Як захиститися від впливу високих температур

Варто пити більше води, при чому робити це регулярно, а не чекати на настання спраги. Варто утриматися від алкоголю, солодких або кофеїновмісних напоїв.

Вживати легку їжу, яка містить багато рідини. Їжте овочі, фрукти, салати та нежирні білкові страви. Треба уникати важкої та жирної їжі, а також зменшити споживання солі й перероблених продуктів (ковбасних виробів, закруток, хлібобулочних).

Треба уникати перебування на сонці з 11:00 до 16:00. Якщо потрібно вийти надвір, то необхідно вдягти капелюх, світлий вільний одяг з натуральних тканин та користуватися сонцезахисним кремом широкого спектра дії з SPF 30 або вище.

Зберігати прохолоду вдома. Для цього необхідно зачинити і зашторити вікна у денний час, провітрити приміщення рано-вранці, ввечері та вночі. Якщо користуєтесь кондиціонером, не встановлюйте одразу занадто низьку температуру. Знижувати її варто поступово.

Необхідно охолоджувати тіло. Можна прикладати прохолодні компреси до зап’ясть, шиї чи чола. Освіжаючий душ - також гарна ідея.

Обмежити рухову активність. Якщо є справи, які вимагають фізичних зусиль, то краще планувати їх на ранкові або вечірні години.

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Як пережити спеку на роботі: поради для працівників, які працюють надворі

За температури понад +28 °C сумарна тривалість роботи не повинна перевищувати 4–5 годин за одну зміну. Дуже важливо приділяти увагу відпочинку: працювати по 15–20 хвилин, після чого робити щонайменше 10-хвилинні перерви у прохолодному місці.

Під час перерви треба обов’язково відпочивати у приміщеннях, де не холодніше за +25 °C, різниця між температурою надворі — не більше ніж 7°C. Іншими словами, якщо на вулиці температура повітря +32 °C, то в приміщенні відпочинку температура має бути не нижче ніж +25°C. Це зумовлено тим, що різкий перепад температур підвищує ризик серцевих нападів.

Завжди пам’ятайте, що температура понад +37 °C вважається екстремальною, і виконувати роботи на відкритому повітрі за такої температури не рекомендується. Краще переносити час роботи на ранкові або вечірні години.

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В МОЗ також нагадують, що необхідно дотримуватися правильного питного режиму: пити часто і невеликими порціями. Варто віддавати перевагу мінеральній лужній воді, сокам, вітамінізованим напоям. Під час фізичної роботи за температури понад +28 °C необхідно вжити не менше 0,5 л води на годину.

Щоб поліпшити мікроклімат в офісі потрібно:

використовувати жалюзі або світловідбивні плівки на вікна;

вмикати кондиціонери, але уникати значної різниці з температурою повітря поза кондиціонованим приміщенням;

максимально використовувати природну вентиляцію;

передбачте регулярні перерви для відпочинку.

Пам’ятайте: категорично заборонено залишати дітей і тварин у машині. Температура всередині автомобіля в спеку може піднятися до небезпечних температур уже за дуже короткий час, навіть із трохи прочиненими вікнами чи увімкненим кондиціонером.

Це смертельно небезпечно. Тому навіть на хвилину не залишайте дитину або тварину в автомобілі! Якщо бачите залишену в авто дитину чи тварину під час спеки - негайно викликайте поліцію або рятувальників - попередили в МОЗ.

Будьте уважні до інших

"Поговоріть з літніми родичами чи сусідами — переконайтеся, що вони дотримуються простих правил безпеки. Інколи звичайна увага може врятувати життя", - розповіли в МОЗ.

Також в МОЗ повідомили, що якщо ви бачите людину, якій зле, — їй варто допомогти знайти тінь чи прохолодне місце, запропонувати воду та викликати медичну допомогу за потреби.

"Спека — це випробування для організму, але з правильним підходом її можна пережити безпечно. Бережіть себе й нагадуйте іншим про ці прості правила", - підсумували в МОЗ.

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