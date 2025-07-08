У спеку заборонено залишати тварин у авто: киянам нагадали про штрафи

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
10:12 • 792 перегляди
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
09:37 • 3813 перегляди
9 липня Україна буде чи не найспекотнішою у Європі - синоптик
Ексклюзив
09:02 • 11356 перегляди
У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік
8 липня, 03:46 • 64080 перегляди
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
7 липня, 17:19 • 101896 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Ексклюзив
7 липня, 12:46 • 111237 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
7 липня, 11:23 • 132523 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 130006 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 118481 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 239046 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
54%
744мм
Популярнi новини
Негода змінює графік руху поїздів: в Укрзалізниці розповіли, які рейси затримаються8 липня, 00:39 • 50458 перегляди
Зухвале пограбування у Мексиці: зловмисники поцупили 33 тонни золотого та срібного концентрату8 липня, 02:39 • 42120 перегляди
Україну накриє спека до +39° та грози з градом: прогноз на 8 липня8 липня, 04:05 • 45216 перегляди
Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні05:38 • 25276 перегляди
Вбивство чоловіка у Києві: особу загиблого встановили, стрілка продовжують шукати07:20 • 33800 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 129828 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 118260 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 140516 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається7 липня, 13:50 • 145613 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 239022 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Чарльз III
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 121006 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 309749 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 148786 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 265086 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 286899 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Facebook
Tesla Model Y
Безпілотний літальний апарат

У спеку заборонено залишати тварин у авто: киянам нагадали про штрафи

Київ • УНН

 • 377 перегляди

КМДА нагадує про небезпеку залишення тварин у автомобілях під час спеки, що може призвести до перегріву та загибелі. За порушення передбачені штрафи від 3400 до 5950 грн, а також можлива конфіскація тварини або позбавлення волі.

У спеку заборонено залишати тварин у авто: киянам нагадали про штрафи

У спекотну погоду салон автомобіля може стати смертельно небезпечним для вашого улюбленця. Навіть коли машина припаркована в тіні, температура всередині швидко підвищується, що загрожує тварині перегрівом, зневодненням або навіть загибеллю. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

У спекотні дні салон машини може перетворитися на пастку для вашого улюбленця. Навіть у затінку температура всередині авто стрімко зростає. Це може призвести до перегріву, зневоднення чи навіть смерті тварини

- йдеться у повідомленні.

Більшість тварин не здатні ефективно охолоджуватись у задушливому просторі, адже терморегуляція відбувається через пришвидшене дихання, яке не працює в розпеченому авто.

Покарання за залишення тварини:

  • штраф – від 3 400 до 5 950 грн;
    • у тяжчих випадках – обмеження або позбавлення волі до 3 років;
      • можлива конфіскація тварини.

        Зазначається, що у столичних парках і скверах облаштували поїлки для тварин. Вони працюватимуть до кінця жовтня.

        Бережіть тих, хто не може себе захистити

        - додали у КМДА.

        Як пережити аномально високу спеку без шкоди для здоров’я: рекомендації МОЗ08.07.25, 10:46 • 815 переглядiв

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        СуспільствоКиїв
        Київська міська державна адміністрація
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9