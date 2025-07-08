У спеку заборонено залишати тварин у авто: киянам нагадали про штрафи

У спекотну погоду салон автомобіля може стати смертельно небезпечним для вашого улюбленця. Навіть коли машина припаркована в тіні, температура всередині швидко підвищується, що загрожує тварині перегрівом, зневодненням або навіть загибеллю. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

У спекотні дні салон машини може перетворитися на пастку для вашого улюбленця. Навіть у затінку температура всередині авто стрімко зростає. Це може призвести до перегріву, зневоднення чи навіть смерті тварини - йдеться у повідомленні.

Більшість тварин не здатні ефективно охолоджуватись у задушливому просторі, адже терморегуляція відбувається через пришвидшене дихання, яке не працює в розпеченому авто.

Покарання за залишення тварини:

штраф – від 3 400 до 5 950 грн;

у тяжчих випадках – обмеження або позбавлення волі до 3 років;

можлива конфіскація тварини.

Зазначається, що у столичних парках і скверах облаштували поїлки для тварин. Вони працюватимуть до кінця жовтня.

Бережіть тих, хто не може себе захистити - додали у КМДА.

Як пережити аномально високу спеку без шкоди для здоров’я: рекомендації МОЗ