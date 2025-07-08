У спеку заборонено залишати тварин у авто: киянам нагадали про штрафи
Київ • УНН
КМДА нагадує про небезпеку залишення тварин у автомобілях під час спеки, що може призвести до перегріву та загибелі. За порушення передбачені штрафи від 3400 до 5950 грн, а також можлива конфіскація тварини або позбавлення волі.
У спекотну погоду салон автомобіля може стати смертельно небезпечним для вашого улюбленця. Навіть коли машина припаркована в тіні, температура всередині швидко підвищується, що загрожує тварині перегрівом, зневодненням або навіть загибеллю. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.
У спекотні дні салон машини може перетворитися на пастку для вашого улюбленця. Навіть у затінку температура всередині авто стрімко зростає. Це може призвести до перегріву, зневоднення чи навіть смерті тварини
Більшість тварин не здатні ефективно охолоджуватись у задушливому просторі, адже терморегуляція відбувається через пришвидшене дихання, яке не працює в розпеченому авто.
Покарання за залишення тварини:
- штраф – від 3 400 до 5 950 грн;
- у тяжчих випадках – обмеження або позбавлення волі до 3 років;
- можлива конфіскація тварини.
Зазначається, що у столичних парках і скверах облаштували поїлки для тварин. Вони працюватимуть до кінця жовтня.
Бережіть тих, хто не може себе захистити
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