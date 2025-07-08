В Україні очікується спека до +39 із сильними зливами: прогноз погоди на 9 липня

Завтра, 9 липня, температура повітря в південних, східних та у більшості центральних областей сягне позначки +33+39 градусів. Трохи прохолодніше буде на Заході, Житомирщині та Вінниччині. Водночас там можливі дощі та грози, подекуди з градом. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко передає УНН.

9 липня Україна буде чи не найспекотнішою у Європі. Карта. Але й контрастною. У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме комфортні +21+28 градусів. А на сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме +33+39 градусів - повідомила вона.

Діденко зауважила, що на півночі України також переважатиме спекотна погода. Вдень там очікується +30+34 градуси.

Дощі та грози через діяльність циклону та атмосферного фронту пройдуть 9-го липня на заході, півночі плюс Вінниччина. Дощі короткочасно переходитимуть у сильні зливи. Можливий шквал та град, обережно - попередила синоптик.

Вона додала, що у столиці 9 липня також прогнозується спека +30+33 градуси. Ввечері також можливий дощ з грозою. Діденко обіцяє, що спека "послабне 11-12 липня".

Проте в східній частині України - вона триватиме і становитиме +35+39, подекуди до +40 градусів.

"У видимій синоптичній перспективі так і буде - стриманіше на заході, спекотно на сході. Липень старається всім догодити, він це бачить по-своєму, а ми підлаштовуємося))" - підсумувала Діденко.

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