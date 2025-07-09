В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К
Киев • УНН
В ночь на 9 июля по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Воздушные Силы ВСУ зафиксировали взлет двух МиГ-31К.
В ночь на среду, 9 июля, по всей Украине снова объявили воздушную тревогу. Сейчас для всей страны существует ракетная опасность. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет 2 МиГ-31К
Напомним, вечером 8 июля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К.
рф увеличила количество выпущенных по Украине ракет и дронов в 1,6 раза - Сырский08.07.25, 14:05 • 907 просмотров