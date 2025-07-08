В Киевской области работает ПВО, зафиксированы вражеские беспилотники - ОВА
Киев • УНН
Вечером 8 июля силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевской областью. Зафиксированы БПЛА, жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
Вечером 8 июля силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевской областью. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
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"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в КОВА.
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