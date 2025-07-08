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В Киевской области работает ПВО, зафиксированы вражеские беспилотники - ОВА

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Вечером 8 июля силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевской областью. Зафиксированы БПЛА, жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

В Киевской области работает ПВО, зафиксированы вражеские беспилотники - ОВА

Вечером 8 июля силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевской областью. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям

- говорится в сообщении.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в КОВА.

Половина украинцев не читают новости во время воздушных тревог - опрос08.07.25, 15:18 • 940 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Киевская область
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