Половина украинцев не читают новости во время воздушных тревог - опрос

50% украинцев во время воздушных тревог следят только за сообщениями об их начале и отбое, не углубляясь в новости. В то же время почти половина опрошенных всегда поддерживает связь с близкими, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Об этом пишет УНН со ссылкой на июльское исследование Viber.

Детали

Согласно опросу, "50% пользователей следят только за объявлением и отбоем тревог через приложение". В то же время 28% мониторят официальные новостные каналы СМИ, местных властей и т.д.

На вопрос "Где вы следите за ходом воздушной тревоги (почему объявили, что летит, когда отбой)?" ответы распределились следующим образом:

слежу только за объявлением и отбоем тревоги через приложение - 50%;

мониторю официальные новостные каналы СМИ, местных властей и т.д. - 28%;

мониторю неофициальные новостные каналы - 6%;

узнаю от близких и из чатов со знакомыми - 4%;

другое - 12%.

На вопрос, общаются ли украинцы со знакомыми и/или близкими во время тревог, чтобы убедиться, что все хорошо, 46% опрошенных ответили, что всегда на связи. Еще четверть (24%) ответили, что пишут близким, только если сильные обстрелы.

Еще 17% респондентов ответили, что интересуются, все ли в порядке уже после тревоги. 10% ответили, что не пишут и не звонят специально, а 3% - "не пишу, но пишут мне, поэтому обо всем в курсе".

Дополнение

В опросе приняли участие более 30 тысяч респондентов.

Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>31000. Ключевая возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Каждый 4 ребенок из Украины хочет переехать за границу - опрос