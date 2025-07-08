Половина українців не читають новини під час повітряних тривог - опитування
Київ • УНН
Згідно з липневим опитуванням Viber, 50% українців під час повітряних тривог стежать лише за повідомленнями про їхній початок і відбій. Майже половина опитаних завжди підтримує зв’язок із близькими, щоб переконатися, що з ними все гаразд.
50% українців під час повітряних тривог стежать лише за повідомленнями про їхній початок і відбій, не заглиблюючись у новини. Водночас майже половина опитаних завжди підтримує зв’язок із близькими, щоб переконатися, що з ними все гаразд. Про це пише УНН із посиланням на липневе опитування Viber.
Деталі
Згідно з опитуванням, "50% користувачів слідкують лише за оголошенням і відбоєм тривог через застосунок". Водночас 28% моніторять офіційні новинні канали ЗМІ, місцевої влади тощо.
На питання "Де ви стежите за перебігом повітряної тривоги (чому оголосили, що летить, коли відбій)?" відповіді розподілились наступним чином:
- стежу лише за оголошенням і відбоєм тривоги через
застосунок - 50%;
- моніторю офіційні новинні канали ЗМІ, місцевої влади
тощо - 28%;
- моніторю неофіційні новинні канали - 6%;
- дізнаюся від близьких та з чатів зі знайомими - 4%;
- інше - 12%.
На запитання, чи спілкуються українці зі знайомими та/або близькими під час тривог, щоби переконатися, що все добре, 46% опитуваних відповіли, що завжди на звʼязку. Ще чверть (24%) відповіли, що пишуть близьким, лише якщо сильні обстріли.
Ще 17% респондентів відповіли, що цікавляться чи все гаразд вже після тривоги. 10% відповіли, що не пишуть та не телефонують спеціально, а 3% - "не пишу, але пишуть мені, тому про все в курсі".
Доповнення
В опитуванні взяли участь понад 30 тисяч респондентів.
Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування, n>31000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
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