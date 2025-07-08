Половина українців не читають новини під час повітряних тривог - опитування

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
13:22 • 127 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
12:25 • 3485 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
11:24 • 13769 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
10:13 • 23859 перегляди
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios
10:12 • 31174 перегляди
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
09:37 • 33421 перегляди
9 липня в Україні буде чи не найспекотніше у Європі - синоптик
Ексклюзив
09:02 • 35297 перегляди
У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік
8 липня, 03:46 • 81833 перегляди
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
7 липня, 17:19 • 113423 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Ексклюзив
7 липня, 12:46 • 115899 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
2м/с
46%
744мм
Популярнi новини
Україну накриє спека до +39° та грози з градом: прогноз на 8 липня8 липня, 04:05 • 71416 перегляди
Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні8 липня, 05:38 • 51009 перегляди
Кількість постраждалих у ДТП з автобусом "Київ-Дніпро" зросла до 338 липня, 06:01 • 30496 перегляди
Вбивство чоловіка у Києві: особу загиблого встановили, стрілка продовжують шукати8 липня, 07:20 • 62805 перегляди
У рф затяжна посуха, врожайність та весь аграрний сезон провалено - СЗР09:41 • 9583 перегляди
Публікації
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
13:22 • 107 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 158222 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 145974 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 167658 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається7 липня, 13:50 • 171999 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Чарльз III
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Закарпатська область
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 135961 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 324276 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 162130 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 277569 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 298678 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Facebook
Ґардіан
Вашингтон пост
Signal

Половина українців не читають новини під час повітряних тривог - опитування

Київ • УНН

 • 49 перегляди

Згідно з липневим опитуванням Viber, 50% українців під час повітряних тривог стежать лише за повідомленнями про їхній початок і відбій. Майже половина опитаних завжди підтримує зв’язок із близькими, щоб переконатися, що з ними все гаразд.

Половина українців не читають новини під час повітряних тривог - опитування

50% українців під час повітряних тривог стежать лише за повідомленнями про їхній початок і відбій, не заглиблюючись у новини. Водночас майже половина опитаних завжди підтримує зв’язок із близькими, щоб переконатися, що з ними все гаразд. Про це пише УНН із посиланням на липневе опитування Viber.

Деталі

Згідно з опитуванням, "50% користувачів слідкують лише за оголошенням і відбоєм тривог через застосунок". Водночас 28% моніторять офіційні новинні канали ЗМІ, місцевої влади тощо.

На питання "Де ви стежите за перебігом повітряної тривоги (чому оголосили, що летить, коли відбій)?" відповіді розподілились наступним чином:

  • стежу лише за оголошенням і відбоєм тривоги через застосунок - 50%;
    • моніторю офіційні новинні канали ЗМІ, місцевої влади тощо - 28%;
      • моніторю неофіційні новинні канали - 6%;
        • дізнаюся від близьких та з чатів зі знайомими - 4%;
          • інше - 12%.

            На запитання, чи спілкуються українці зі знайомими та/або близькими під час тривог, щоби переконатися, що все добре, 46% опитуваних відповіли, що завжди на звʼязку. Ще чверть (24%) відповіли, що пишуть близьким, лише якщо сильні обстріли.

            Ще 17% респондентів відповіли, що цікавляться чи все гаразд вже після тривоги. 10% відповіли, що не пишуть та не телефонують спеціально, а 3% - "не пишу, але пишуть мені, тому про все в курсі".

            Доповнення

            В опитуванні взяли участь понад 30 тисяч респондентів.

            Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування, n>31000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

            Кожна 4 дитина з України хоче переїхати за кордон - опитування 22.05.25, 14:55 • 3721 перегляд

            Альона Уткіна

            Альона Уткіна

            СуспільствоВійна
            Україна
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9