У Київській області працює ППО, зафіксовані ворожі безпілотники - ОВА
Київ • УНН
Увечері 8 липня сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Київською областю. Зафіксовано БпЛА, мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
Ввечері 8 липня сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загрози в небі над Київською областю. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги. Про це інформує УНН з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
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"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в КОВА.
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