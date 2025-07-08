У Київській області працює ППО, зафіксовані ворожі безпілотники - ОВА

Ввечері 8 липня сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загрози в небі над Київською областю. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги. Про це інформує УНН з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях - йдеться у повідомленні.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в КОВА.

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