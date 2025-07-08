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путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
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У Київській області працює ППО, зафіксовані ворожі безпілотники - ОВА

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Увечері 8 липня сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Київською областю. Зафіксовано БпЛА, мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

У Київській області працює ППО, зафіксовані ворожі безпілотники - ОВА

Ввечері 8 липня сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загрози в небі над Київською областю. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги. Про це інформує УНН з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях

- йдеться у повідомленні.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в КОВА.

Половина українців не читають новини під час повітряних тривог - опитування 08.07.25, 15:18 • 942 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Київська область
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