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Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
17:10 • 10547 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
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Украину охватила масштабная воздушная тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К

Киев • УНН

 • 1964 просмотра

Вечером 8 июля по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К. Киевские власти также предупредили об угрозе ударных беспилотников.

Украину охватила масштабная воздушная тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К

Вечером во вторник, 8 июля, масштабная воздушная тревога охватила всю Украину. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К – носителя аэробаллистических ракет "Кинжал". В то же время городские власти Киева предупредили и об обстреле беспилотниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)

- сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве. Угроза ударных БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя", - написал Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Жителей Николаевщины призвали избегать прибрежных районов из-за угрозы обстрелов рф08.07.25, 13:03 • 1160 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Киевская городская государственная администрация
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Украина
Киев
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