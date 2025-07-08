Украину охватила масштабная воздушная тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К

Вечером во вторник, 8 июля, масштабная воздушная тревога охватила всю Украину. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К – носителя аэробаллистических ракет "Кинжал". В то же время городские власти Киева предупредили и об обстреле беспилотниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ) - сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве. Угроза ударных БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя", - написал Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

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