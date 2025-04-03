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"Не будем сидеть сложа руки": еврокомиссар по торговле инициирует переговоры с США на фоне тарифного обострения

Киев • УНН

 • 7094 просмотра

Еврокомиссар Марош Шефчович заявил об инициировании переговоров с США в ответ на новые пошлины. ЕС готов к диалогу, но не будет сидеть сложа руки, если не достигнет справедливого соглашения.

"Не будем сидеть сложа руки": еврокомиссар по торговле инициирует переговоры с США на фоне тарифного обострения

Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович заявил, что инициирует переговоры с американскими партнерами в пятницу, 4 апреля, в рамках ответа европейского блока на вчерашние заявления Белого дома. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, сообщает УНН.

Детали

"Мы будем действовать спокойно, поэтапно, единым образом, калибруя наш ответ, давая достаточно времени для переговоров. Но мы не будем сидеть сложа руки, если не сможем достичь справедливого соглашения", - заявил еврокомиссар.

И добавил, что необоснованные тарифы неизбежно дадут обратный эффект.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных сборов на импорт товаров, что будет способствовать повышению конкурентоспособности США на мировой арене и защите американских производителей и работников. Тем временем президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европы защищать свои интересы в ответ на повышение таможенных сборов США. В то же время ЕС открыт к конструктивным переговорам.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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