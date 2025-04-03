"Не будемо сидіти, склавши руки": єврокомісар з торгівлі ініціює переговори зі США на тлі тарифного загострення

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14413 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 103566 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166619 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105125 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341918 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173022 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144493 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196033 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124730 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108122 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
65 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46201 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158256 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36689 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83719 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22301 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14407 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83810 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 103555 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166612 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158342 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19850 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22364 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36750 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46282 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135531 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

"Не будемо сидіти, склавши руки": єврокомісар з торгівлі ініціює переговори зі США на тлі тарифного загострення

Київ • УНН

 • 7246 перегляди

Єврокомісар Марош Шефчович заявив про ініціювання переговорів з США у відповідь на нові мита. ЄС готовий до діалогу, але не буде сидіти, склавши руки, якщо не досягне справедливої угоди.

"Не будемо сидіти, склавши руки": єврокомісар з торгівлі ініціює переговори зі США на тлі тарифного загострення

Комісар ЄС із торгівлі Марош Шефчович заявив, що ініціює переговори з американськими партнерами у п'ятницю, 4 квітня, у межах відповіді європейського блоку на вчорашні заяви Білого дому. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X, повідомляє УНН.

Деталі

"Ми будемо діяти спокійно, поетапно, єдиним чином, калібруючи нашу відповідь, даючи достатньо часу для переговорів. Але ми не будемо сидіти склавши руки, якщо не зможемо досягти справедливої угоди", - заявив єврокомісар.

І додав, що необґрунтовані тарифи неминуче дадуть зворотний ефект.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових митних зборів на імпорт товарів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності США на світовій арені та захисту американських виробників і працівників. Тим часом президент ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європи захищати свої інтереси у відповідь на підвищення митних зборів США. Водночас ЄС відкритий до конструктивних переговорів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
Марош Шефчович
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати
Урсула фон дер Ляєн
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95