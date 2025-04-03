"Не будемо сидіти, склавши руки": єврокомісар з торгівлі ініціює переговори зі США на тлі тарифного загострення
Київ • УНН
Єврокомісар Марош Шефчович заявив про ініціювання переговорів з США у відповідь на нові мита. ЄС готовий до діалогу, але не буде сидіти, склавши руки, якщо не досягне справедливої угоди.
Комісар ЄС із торгівлі Марош Шефчович заявив, що ініціює переговори з американськими партнерами у п'ятницю, 4 квітня, у межах відповіді європейського блоку на вчорашні заяви Білого дому. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X, повідомляє УНН.
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"Ми будемо діяти спокійно, поетапно, єдиним чином, калібруючи нашу відповідь, даючи достатньо часу для переговорів. Але ми не будемо сидіти склавши руки, якщо не зможемо досягти справедливої угоди", - заявив єврокомісар.
І додав, що необґрунтовані тарифи неминуче дадуть зворотний ефект.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових митних зборів на імпорт товарів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності США на світовій арені та захисту американських виробників і працівників. Тим часом президент ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європи захищати свої інтереси у відповідь на підвищення митних зборів США. Водночас ЄС відкритий до конструктивних переговорів.