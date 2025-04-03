Німеччина та Франція наполягають на більш агресивній відповіді на нові тарифи США – Bloomberg

Франція та Німеччина наполягають на більш жорсткій реакції на тарифні заходи президента США Дональда Трампа, виступаючи за сильну відповідь, яка може посилити позицію ЄС на переговорах.

Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європейський Союз повинен бути готовий відповісти такими варіантами, як націлювання на американські технології та послуги.

Зазначається, що у той час, як Франція хоче досягти рішення шляхом переговорів, уряд також наполягає на більш жорсткій відповіді. Один зі співрозмовників на умовах анонімності заявив, що Париж хоче переконатися, що ЄС відповість усіма своїми інструментами для захисту інтересів Європейського Союзу.

Рішення минулої ночі можна порівняти з агресивною війною проти України. Масштаб і рішучість відповіді мають бути відповідними - заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Габек журналістам у четвер у Берліні.

Речниця французького уряду Софі Прімас заявила в ефірі радіо RTL, що Європейська комісія, яка займається питаннями торгівлі в ЄС, може застосувати податок на цифрові послуги до американських компаній до кінця квітня. США мають позитивне сальдо торгівлі послугами з блоком, і такий крок, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з президентом США.

"Не будемо сидіти, склавши руки": єврокомісар з торгівлі ініціює переговори зі США на тлі тарифного загострення

Як зазначає Bloomberg, запровадження загальноєвропейського податку вимагатиме угоди між 27 країнами-членами. Так звані взаємні тарифи Трампа спрямовані на всі торговельні бар’єри, з якими стикається американський експорт за кордоном, такі як мита, внутрішні правила та податки.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що ЄС "тримає багато карт", включаючи відповідні тарифи та націлювання на американські сервісні та технологічні компанії.

ЄС є найбільшим єдиним ринком у світі. Тому ми маємо всі можливості відреагувати об’єднано та рішуче та показати, що у нас є власні інструменти для дій — і вони будуть використані - заявив у четвер у Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Франція та інші країни закликали комісію розглянути можливість використання "антипримусового інструменту" блоку — найпотужнішого торговельного інструменту ЄС, покликаного завдати удару у відповідь країнам, які використовують торговельні та економічні заходи примусового характеру.

Франція хоче "найпотужнішого інструменту" ЄС проти США у разі нових мит: Bloomberg дізналося, про що йдеться

Так званий "антипримусового інструменту" ніколи раніше не застосовувався і може призвести до обмежень торгівлі та послуг, а також певних прав інтелектуальної власності, прямих іноземних інвестицій і доступу до державних закупівель. За словами іншого чиновника, в ЄС зростає занепокоєння, оскільки американські колеги не виявили інтересу до вирішення шляхом переговорів.

Інструмент боротьби з примусом є одним із варіантів, але вважається інструментом крайнього заходу, враховуючи ймовірний надмірний вплив, який він спричинить.

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

Міністри торгівлі ЄС мають зустрітися 7 квітня, щоб обговорити заходи США та відповідь ЄС.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла тверду та пропорційну відповідь на тарифи, але також зазначила, що ЄС волів би уникнути конфронтації та знайти рішення шляхом переговорів у найближчі тижні.

Голова торговельного комітету Європейського парламенту Бернд Ланге заявив, що новий набір пропозицій у відповідь можливий протягом місяця, сказав він Bloomberg TV, після першого набору контрзаходів, запланованих на середину квітня у відповідь на вже оголошений Трампом 25% тариф на метали.

Нові заходи можуть з'явитися після розслідування збитків, завданих зборами у відповідь США. Повідомляється, що комісія працює над "переліком умов" можливих поступок, які вона може зробити США, щоб допомогти досягти угоди щодо скасування або скорочення мит. У переліку умов будуть зазначені області для переговорів щодо тарифів, взаємних інвестицій із США, а також пом'якшення певних правил та стандартів.

Міністр фінансів США закликав не відповідати на нові мита Трампа: каже, "зачекаємо і подивимося" на переговорах

Доповнення

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит для окремих країн, зокрема Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.