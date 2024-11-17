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Немецкая партия Зеленых избрала Роберта Габека своим кандидатом в канцлеры

Немецкая партия Зеленых избрала Роберта Габека своим кандидатом в канцлеры

Киев  •  УНН

 • 948 просмотра

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Роберт Габек стал кандидатом в канцлеры от партии Зеленых, получив 96,5% голосов на партийной конференции. Он проведет предвыборную кампанию вместе с Анналеной Бербок, а партия может рассчитывать на 12% голосов избирателей.

По итогам партийной конференции, Зеленые выдвинули вице-канцлера Роберта Габека своим кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Spiegel.

Детали

Партия Зеленых, которая по опросам может забрать до 12% голосов избирателей на предстоящих парламентских выборах, избрала Роберта Габека своим кандидатом на пост канцлера. На партийной конференция он получил 96,5% голосов. Он должен возглавить предвыборную кампанию в дуэте с действующим министром иностранных дел Анналеной Бербок.

Я подаю заявку, чтобы изменить ситуацию к лучшему для Зеленых, для народа Германии

- сказал Габек в своем выступлении перед примерно 800 делегатами.

Хабек также защищал политику представителей Зеленых в правительственной коалиции и критиковал политику предыдущего правительства в области энергетики и в отношении россии.

Напомним

На днях Роберт Габек заявил о готовности сотрудничать со всеми партиями после распада "светофорной" коалиции.

Также на должность канцлера будет претендовать Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза. Недавно он выступил с речью, в которой указал, что планирует решительно действовать в отношении российско-украинской войны, и поддерживая Киев, он готов выставить кремлю ультиматум.

Вице-канцлер Германии Хабек заявил о недостаточной поддержке Украины: призывает к большей помощи13 мая 2024, 13:47 • 18692 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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