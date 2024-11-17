Немецкая партия Зеленых избрала Роберта Габека своим кандидатом в канцлеры
Киев • УНН
Роберт Габек стал кандидатом в канцлеры от партии Зеленых, получив 96,5% голосов на партийной конференции. Он проведет предвыборную кампанию вместе с Анналеной Бербок, а партия может рассчитывать на 12% голосов избирателей.
По итогам партийной конференции, Зеленые выдвинули вице-канцлера Роберта Габека своим кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Spiegel.
Детали
Партия Зеленых, которая по опросам может забрать до 12% голосов избирателей на предстоящих парламентских выборах, избрала Роберта Габека своим кандидатом на пост канцлера. На партийной конференция он получил 96,5% голосов. Он должен возглавить предвыборную кампанию в дуэте с действующим министром иностранных дел Анналеной Бербок.
Я подаю заявку, чтобы изменить ситуацию к лучшему для Зеленых, для народа Германии
Хабек также защищал политику представителей Зеленых в правительственной коалиции и критиковал политику предыдущего правительства в области энергетики и в отношении россии.
Напомним
На днях Роберт Габек заявил о готовности сотрудничать со всеми партиями после распада "светофорной" коалиции.
Также на должность канцлера будет претендовать Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза. Недавно он выступил с речью, в которой указал, что планирует решительно действовать в отношении российско-украинской войны, и поддерживая Киев, он готов выставить кремлю ультиматум.
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