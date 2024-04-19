Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля

Германия и Украина обсудили увеличение немецких инвестиций в украинскую энергетику, транспорт, сельское хозяйство, производство критически важных материалов и "зеленой" стали, а также развитие распределенной генерации с использованием немецких и украинских компонентов, сообщили в Минэкономики 18 апреля, пишет УНН.

Детали

"Немецкий бизнес заинтересован увеличивать инвестиции в ключевые отрасли украинской экономики", - сообщили в министерстве в соцсетях.

Как отмечается, об этом говорили первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и вице-канцлер - министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

Во время встречи стороны также обсудили:

развитие в Украине распределенной генерации, в частности возможности использования немецких и украинских комплектующих для этой цели;

перспективы привлечения немецкого бизнеса к увеличению добычи и обработки лития, графита, титана, никеля и других критических материалов.

Первый вице-премьер назвала наиболее перспективные секторы для инвестиций в Украину, в частности:

энергетика;

транспорт и логистика;

агроперерабатывающий комплекс;

производство критических материалов и "зеленой" стали.

Свириденко поблагодарила Германию за поддержку украинской армии и экономики и за помощь нашим беженцам.

Дополнение

С начала полномасштабной агрессии Украина получила от Германии в целом 32,2 млрд евро.

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