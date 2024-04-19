Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля
Киев • УНН
Германия и Украина обсудили увеличение немецких инвестиций в украинскую энергетику, транспорт, сельское хозяйство, производство критически важных материалов и "зеленой" стали, а также развитие распределенной генерации с использованием немецких и украинских компонентов.
Германия и Украина обсудили увеличение немецких инвестиций в украинскую энергетику, транспорт, сельское хозяйство, производство критически важных материалов и "зеленой" стали, а также развитие распределенной генерации с использованием немецких и украинских компонентов, сообщили в Минэкономики 18 апреля, пишет УНН.
Детали
"Немецкий бизнес заинтересован увеличивать инвестиции в ключевые отрасли украинской экономики", - сообщили в министерстве в соцсетях.
Как отмечается, об этом говорили первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и вице-канцлер - министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
Во время встречи стороны также обсудили:
- развитие в Украине распределенной генерации, в частности возможности использования немецких и украинских комплектующих для этой цели;
- перспективы привлечения немецкого бизнеса к увеличению добычи и обработки лития, графита, титана, никеля и других критических материалов.
Первый вице-премьер назвала наиболее перспективные секторы для инвестиций в Украину, в частности:
- энергетика;
- транспорт и логистика;
- агроперерабатывающий комплекс;
- производство критических материалов и "зеленой" стали.
Свириденко поблагодарила Германию за поддержку украинской армии и экономики и за помощь нашим беженцам.
Дополнение
С начала полномасштабной агрессии Украина получила от Германии в целом 32,2 млрд евро.
Восстановление энергоинфраструктуры и привлечение немецкой помощи: Зеленский поговорил с вице-канцлером ФРГ18 апреля 2024, 18:40 • 102509 просмотров
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора
У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе
рф снова атаковала Одесскую область: пытались попасть в критическую инфраструктуру
"Отминусование" российского Ту-22М3: стало известно, с помощью чего сбили бомбардировщик
В Украине запрещена деятельность еще одной пророссийской политической партии
Миллиарды евро направляются из ЕС в США, европейский континент временно не ожидает экономического роста - Фон дер Ляйен
Воздушные силы о сбитии впервые российского Ту-22: "Это была вендетта"
Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ
Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.
Публикации
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля
Германия и Украина обсудили увеличение немецких инвестиций в украинскую энергетику, транспорт, сельское хозяйство, производство критически важных материалов и "зеленой" стали, а также развитие распределенной генерации с использованием немецких и украинских компонентов.
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора
Девять человек, в том числе трое детей, погибли в Днепропетровской области в результате массированной российской атаки.
У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе
Украина не имеет плана Б и сосредоточена исключительно на получении мощного пакета помощи от Конгресса США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министрами иностранных дел стран G7.
рф снова атаковала Одесскую область: пытались попасть в критическую инфраструктуру
Ночью российские войска осуществили ракетные и беспилотные удары по объектам критической инфраструктуры в Одесской области, но жертв не зафиксировано.
"Отминусование" российского Ту-22М3: стало известно, с помощью чего сбили бомбардировщик
Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22 уничтожили с помощью зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200, сообщил источник.
В Украине запрещена деятельность еще одной пророссийской политической партии
Еще одна пророссийская политическая партия, "Социал-патриотическая ассамблея славян" (СПАС), была запрещена в Украине. Такое решение принял Восьмой апелляционный административный суд Львова.
Миллиарды евро направляются из ЕС в США, европейский континент временно не ожидает экономического роста - Фон дер Ляйен
По словам Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейской комиссии, ежегодно 300 миллиардов евро европейских сбережений выводятся за границу, преимущественно в США, из-за фрагментации рынков капитала и финансовой системы ЕС.
Воздушные силы о сбитии впервые российского Ту-22: "Это была вендетта"
Украинские силы противовоздушной обороны впервые сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22 и две крылатые ракеты Х-22, выпущенные из него, в ответ на российские атаки на украинские города.
Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ
По словам директора-распорядителя МВФ, Украина нуждается в 42 миллиардах долларов бюджетной поддержки в этом году, чтобы продолжить борьбу с российским вторжением.
Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.
Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.