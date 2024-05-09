Бывший главный раввин москвы получит Международную премию Карла Великого

Президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт получит Международную премию Карла Великого в немецком городе Аахен. Об этом пишет dpa и Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Пинхас Гольдшмидт стал лауреатом премии Карла Великого. Гольдшмидт почти 13 лет является председателем Конференции европейских раввинов (CER) - главной иудейской ортодоксальной организации в Европе, кроме того, он много лет был главным раввином москвы. Он покинул страну после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Этой наградой мы хотим дать понять, что жизнь еврейских общин - естественная часть Европы и что в Европе не должно быть места антисемитизму - отмечается в заявлении жюри премии.

Вместе с 60-летним раввином будут чествовать еврейские общины Европы. Ожидается, что вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек и премьер-министр Албании Эди Рама выступят на церемонии с речью.

Награда также отмечает приверженность Гольдшмидта к межрелигиозному обмену, например, с мусульманскими представителями и Папой Римским Франциском.

Добавим

Международная премия имени Карла Великого считается одной из самых почетных наград в Европе. С 1950 года ее вручают ежегодно в Аахене тем, кто внес выдающийся вклад в дело объединения Европы. К почетному званию прилагается сертификат и золотая медаль.

Среди награжденных много бывших и нынешних глав государств: Эммануэль Макрон (Франция), Дональд Туск (Польша), покойный канцлер Германии Гельмут Коль, бывший президент США Билл Клинтон и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Награду также получили Папа Римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский.

Награда названа в честь Карла Великого (748-814), чья империя охватывала значительную часть Западной Европы. Он часто проживал в Аахене, который сейчас расположен непосредственно на границе с Бельгией и Нидерландами.

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