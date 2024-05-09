Бывший главный раввин москвы получит Международную премию Карла Великого

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  65319 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  88261 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  125556 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  124836 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  130546 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  120917 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167457 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150431 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149603 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  290163 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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7 мая 2024, 07:27  •  290163 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  396346 просмотра

Бывший главный раввин москвы получит Международную премию Карла Великого

Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов и бывший главный раввин москвы, получит Международную премию Карла Великого за выдающийся вклад в объединение Европы и преданность межрелигиозному обмену.

Новости Мира •   •  6713 просмотра
Бывший главный раввин москвы получит Международную премию Карла Великого

Действительно европейской страну делают именно общие ценности и история - Зеленский по поводу Дня Европы

Общие ценности и история делают страну по-настоящему европейской, что является настоящей европейской силой, которую необходимо приумножать, чтобы защитить жизнь и ценности на континенте, передать в наследство детям мирную и объединенную Европу и победить зло вроде Гитлера и Путина.

Общество •   •  8429 просмотра
Действительно европейской страну делают именно общие ценности и история - Зеленский по поводу Дня Европы

Третья грантовая программа в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара: украинцам предлагают выбрать приоритетные направления

Третья грантовая программа в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара: украинцам предлагают выбрать приоритетные направления.

Общество •   •  7435 просмотра
Третья грантовая программа в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара: украинцам предлагают выбрать приоритетные направления

Ночной "хлопок" в краснодарском крае рф: беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы

Хлопок" на двух нефтебазах в селе юровка возле анапы в краснодарском крае рф - это успешная операция ударных беспилотников СБУ.

Война •   •  7782 просмотра
Ночной "хлопок" в краснодарском крае рф: беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд отложил рассмотрение апелляции на арест сотрудника УГО

Сотруднику Управления государственной охраны, подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка на киевском фуникулере, отложили рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 3 июня из-за нехватки материалов дела.

Криминал и ЧП •   •  7431 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд отложил рассмотрение апелляции на арест сотрудника УГО

Возможно, придется столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию - Украинские распределительные сети

Украине, возможно, придется повысить тарифы на электроэнергию, поскольку для подготовки к осенне-зимнему периоду ей нужно более 1 миллиарда долларов.

Общество •   •  8028 просмотра
Возможно, придется столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию - Украинские распределительные сети

Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте

Украинский парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления на фоне сообщений о его потенциальном назначении на должность главы Министерства инфраструктуры.

политика •   •  8109 просмотра
Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте

Оккупанты обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях

российские войска обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях, повредив транспортные средства и здания, обошлось без жертв среди личного состава.

Война •   •  8132 просмотра
Оккупанты обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях

Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин

Microsoft инвестирует $3,3 млрд в новый центр обработки данных и учебные программы по искусственному интеллекту в Висконсине, создав более 4 000 рабочих мест.

Новости Мира •   •  9428 просмотра
Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин

США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters

В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии с объемом торговли в 63 миллиарда евро, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 млрд евро.

Новости Мира •   •  9325 просмотра
США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters