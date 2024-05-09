Колишній головний рабин москви отримає Міжнародну премію Карла Великого
Київ • УНН
Пінхас Гольдшмідт, президент Конференції європейських рабинів і колишній головний рабин москви, отримає Міжнародну премію Карла Великого за видатний внесок в об'єднання Європи і відданість міжрелігійному обміну.
Президент Конференції європейських рабинів Пінхас Гольдшмідт отримає Міжнародну премію Карла Великого в німецькому місті Аахен. Про це пише dpa та Deutsche Welle, передає УНН.
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Пінхас Гольдшмідт став лауреатом премії Карла Великого. Гольдшмідт майже 13 років є головою Конференції європейських рабинів (CER) - головної іудейської ортодоксальної організації в Європі, окрім того, він багато років був головним рабином москви. Він залишив країну після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Цією нагородою ми хочемо дати зрозуміти, що життя єврейських громад - природна частина Європи і що в Європі не повинно бути місця антисемітизму
Разом з 60-річним рабином будуть вшановувати єврейські громади Європи. Очікується, що віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек та прем'єр-міністр Албанії Еді Рама виступлять на церемонії з промовою.
Нагорода також відзначає прихильність Гольдшмідта до міжрелігійного обміну, наприклад, з мусульманськими представниками і Папою Римським Франциском.
Додамо
Міжнародна премія імені Карла Великого вважається однією з найпочесніших нагород у Європі. З 1950 року її вручають щорічно в Аахені тим, хто зробив видатний внесок у справу об'єднання Європи. До почесного звання додається сертифікат і золота медаль.
Серед нагороджених багато колишніх і нинішніх глав держав: Еммануель Макрон (Франція), Дональд Туск (Польща), покійний канцлер Німеччини Гельмут Коль, колишній президент США Білл Клінтон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.
Нагороду також отримали Папа Римський Франциск і президент України Володимир Зеленський.
Нагорода названа на честь Карла Великого (748-814), чия імперія охоплювала значну частину Західної Європи. Він часто проживав в Аахені, який зараз розташований безпосередньо на кордоні з Бельгією та Нідерландами.
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