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Колишній головний рабин москви отримає Міжнародну премію Карла Великого

Колишній головний рабин москви отримає Міжнародну премію Карла Великого

Київ • УНН

 • 22970 перегляди

Пінхас Гольдшмідт, президент Конференції європейських рабинів і колишній головний рабин москви, отримає Міжнародну премію Карла Великого за видатний внесок в об'єднання Європи і відданість міжрелігійному обміну.

Президент Конференції європейських рабинів Пінхас Гольдшмідт отримає Міжнародну премію Карла Великого в німецькому місті Аахен. Про це пише dpa та Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Пінхас Гольдшмідт став лауреатом премії Карла Великого. Гольдшмідт майже 13 років є головою Конференції європейських рабинів (CER) - головної іудейської ортодоксальної організації в Європі, окрім того, він багато років був головним рабином москви. Він залишив країну після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Цією нагородою ми хочемо дати зрозуміти, що життя єврейських громад - природна частина Європи і що в Європі не повинно бути місця антисемітизму

- наголошується в заяві журі премії.

Разом з 60-річним рабином будуть вшановувати єврейські громади Європи. Очікується, що віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек та прем'єр-міністр Албанії Еді Рама виступлять на церемонії з промовою.

Нагорода також відзначає прихильність Гольдшмідта до міжрелігійного обміну, наприклад, з мусульманськими представниками і Папою Римським Франциском.

Додамо

Міжнародна премія імені Карла Великого вважається однією з найпочесніших нагород у Європі. З 1950 року її вручають щорічно в Аахені тим, хто зробив видатний внесок у справу об'єднання Європи. До почесного звання додається сертифікат і золота медаль.

Серед нагороджених багато колишніх і нинішніх глав держав: Еммануель Макрон (Франція), Дональд Туск (Польща), покійний канцлер Німеччини Гельмут Коль, колишній президент США Білл Клінтон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Нагороду також отримали Папа Римський Франциск і президент України Володимир Зеленський.

Нагорода названа на честь Карла Великого (748-814), чия імперія охоплювала значну частину Західної Європи. Він часто проживав в Аахені, який зараз розташований безпосередньо на кордоні з Бельгією та Нідерландами.

Пулітцерівська премія відзначила ProPublica за громадську службу та репортажі з Верховного суду07.05.24, 20:24 • 25099 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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