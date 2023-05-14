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Зеленському вручили премію ім. Карла Великого

Зеленському вручили премію ім. Карла Великого

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському та українському народу вручили Міжнародну премію ім. Карла Великого, передає УНН.

У Німеччині відбулася церемонія вручення Президенту України та українському народу Міжнародної премії ім. Карла Великого.

Цитата

«Зеленський демонструє мужність, лідерські якості, тактичну чутливість… Він є опорою та взірцем для свого народу. Він протистоїть безнадії та відчаю, і виступає за впевненість, що метою є вільна, незалежна та суверенна Україна… Зеленський дає Україні, а також Європейському Союзу сили вірити в цей ідеал і надалі. Тому він є взірцем для всіх європейців та європейок, які плекають європейські ідеали та цінності», - сказала мера міста Аахен Сиббіла Койпен.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час церемонії заявив, що Зеленський та український народ багато чого досягли починаючи з 24 лютого 2022 року.

«Премією Карла Великого нагороджується Президент та цілий народ. Я думаю, що це дуже розумне рішення, тому що український народ і ти, дуже багато чого досягли починаючи з 24 лютого 2022 року. З великою мужністю ваша країна захищається проти такої тотальної агресії росії», - зазначив Шольц.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський та український народ відзначені щорічною європейською премією імені Карла Великого за захист європейських цінностей.

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