Народ та президент України відзначені міжнародною премією Карла Великого
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та український народ відзначені щорічною європейською премією імені Карла Великого за захист європейських цінностей. Про це йдеться в офіційному пресрелізі, передає УНН.
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“Міжнародна премія імені Карла Великого міста Аахен за 2023 рік присуджується президенту України Володимиру Зеленському і народу України. Український народ став жертвою невимовно жорстокої російської загарбницької війни, яка порушує міжнародне право. Український народ на чолі зі своїм президентом Володимиром Зеленським відстоює не лише суверенітет своєї країни та життя своїх громадян, а й Європу та європейські цінності”, — йдеться в заяві.
Також наголошується, що Зеленський є не лише президентом свого народу та Головнокомандувачем української армії, він також є “мотиватором, комунікатором, двигуном і зв’язком між Україною та великою фалангою прихильників”.
“Зеленський проявляє мужність, лідерство, емпатію і демонструє новий, чіткий і недвозначний політичний стиль. Він є опорою, а також прикладом для свого народу; він виступає проти безвиході і відчаю, за екзистенційно необхідне оборонне обладнання і за впевненість, мету вільної, незалежної і суверенної України, яка є частиною європейської сім’ї народів”, — йдеться в повідомленні.
Довідка
Премію імені Карла Великого вручають за внесок в об’єднання Європи з 1950 року. Як відомо, одними з перших її лауреатів були Вінстон Черчилль і Конрад Аденауер.
У різні роки премію Карла Великого отримували відомі політики та громадські діячі: Вацлав Гавел, Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Папа Римський Франциск та інші.
Лауреати нагороджуються спеціальною грамотою, медаллю та символічною нагородою у 5 тисяч євро. На аверсі пам’ятної медалі зображені сам імператор і старовинна печатка міста Аахена, на реверсі гравірується заслуга конкретного лауреата перед європейськими народами.
Нагадаємо
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