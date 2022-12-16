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Народ и президент Украины отмечены международной премией Карла Великого

Народ и президент Украины отмечены международной премией Карла Великого

Киев • УНН

 • 799009 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ отмечены ежегодной европейской премией имени Карла Великого за защиту европейских ценностей. Об этом говорится в официальном прессрелизе, передает УНН.

Цитата

"Международная премия имени Карла Великого города Аахен за 2023 год присуждается президенту Украины Владимиру Зеленскому и народу Украины. Украинский народ стал жертвой неописуемо жестокой российской захватнической войны, которая нарушает международное право. Украинский народ во главе со своим президентом Владимиром Зеленским отстаивает не только суверенитет своей страны и жизни своих граждан, но и Европу и европейские ценности", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Зеленский является не только президентом своего народа и Главнокомандующим украинской армии, он также является "мотиватором, коммуникатором, двигателем и связью между Украиной и большой фалангой сторонников".

"Зеленский проявляет мужество, лидерство, эмпатию и демонстрирует новый, четкий и недвусмысленный политический стиль. Он является опорой, а также примером для своего народа; он выступает против безысходности и отчаяния, за экзистенциально необходимое оборонное оборудование и за уверенность, цель свободной, независимой и суверенной Украины, которая является частью европейской семьи народов", - говорится в сообщении.

Справка

Премию имени Карла Великого вручают за вклад в объединение Европы с 1950 года. Как известно, одними из первых ее лауреатов были Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр.

В разные годы премию Карла Великого получали известные политики и общественные деятели: Вацлав Гавел, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Папа Римский Франциск и другие.

Лауреаты награждаются специальной грамотой, медалью и символической наградой в 5 тысяч евро. На аверсе памятной медали изображены сам император и старинная печать города Аахена, на реверсе гравируется заслуга конкретного лауреата перед европейскими народами.

Напомним

Украинский народ во главе с президентом Владимиром Зеленским получил премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли.

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