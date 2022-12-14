Український народ отримав премію Сахарова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Український народ на чолі із Президентом Володимиром Зеленським отримав премію Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки, передає кореспондент УНН.
Деталі
На церемонії врученні нагороди в Європарламенті в Страсбурзі, зокрема, були присутні мер Мелітополя Іван Федоров та українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра).
Президент Європарламенту Роберта Метсола вручила премію українському народу та представникам громадського суспільства.
Зеленський виступив зі зверненням по відеозвязку перед врученням премії.
Доповнення
Раніше повідомляли, що Європейська народна партія (ЄНП) висунула народ України та президента Володимира Зеленського на премію імені Сахарова 2022 року.
Довідка
Премія Сахарова за свободу думки заснована 1988 року. Це щорічна нагорода, названа на честь відомого радянського вченого та дисидента Андрія Сахарова. Її вручають людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини у всьому світі.
Кандидатів на здобуття премії висувають 40 депутатів Європарламенту або депутатська фракція.
Фракція ЄНП є найбільшою політичною групою в Європейському парламенті, до якої входять 176 членів із усіх країн-членів ЄС.