Украинский народ получил премию Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украинский народ во главе с Президентом Владимиром Зеленским получил премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли, передает корреспондент УНН.
Детали
На церемонии вручения награды в Европарламенте в Страсбурге, в частности, присутствовали мэр Мелитополя Иван Федоров и украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра).
Президент Европарламента Роберта Метсола вручила премию украинскому народу и представителям гражданского общества.
Зеленский выступил с обращением по видеосвязи перед вручением премии.
Дополнение
Ранее сообщали, что Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула народ Украины и президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова в 2022 году.
Справка
Премия Сахарова за свободу мысли основана в 1988 году. Это ежегодная награда, названная в честь известного советского ученого и диссидента Андрея Сахарова. Ее вручают людям, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.
Кандидатов на соискание премии выдвигают 40 депутатов Европарламента или депутатская фракция.
Фракция ЕНП является крупнейшей политической группой в Европейском парламенте, в которую входят 176 членов из всех стран-членов ЕС.