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Украинский народ получил премию Сахарова

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украинский народ во главе с Президентом Владимиром Зеленским получил премию Европейского парламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли, передает корреспондент УНН.

Детали

На церемонии вручения награды в Европарламенте в Страсбурге, в частности, присутствовали мэр Мелитополя Иван Федоров и украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра).

Президент Европарламента Роберта Метсола вручила премию украинскому народу и представителям гражданского общества.

Зеленский выступил с обращением по видеосвязи перед вручением премии.

Дополнение

Ранее сообщали, что Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула народ Украины и президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова в 2022 году.

Справка

Премия Сахарова за свободу мысли основана в 1988 году. Это ежегодная награда, названная в честь известного советского ученого и диссидента Андрея Сахарова. Ее вручают людям, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Кандидатов на соискание премии выдвигают 40 депутатов Европарламента или депутатская фракция.

Фракция ЕНП является крупнейшей политической группой в Европейском парламенте, в которую входят 176 членов из всех стран-членов ЕС.

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