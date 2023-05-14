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Зеленскому вручили премию им. Карла Великого

Зеленскому вручили премию им. Карла Великого

Киев • УНН

 • 1331831 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу вручили Международную премию им. Карла Великого, передает УНН.

В Германии состоялась церемония вручения Президенту Украины и украинскому народу Международной премии им. Карла Великого.

Цитата

«Зеленский демонстрирует мужество, лидерские качества, тактическую чувствительность… Он является опорой и образцом для своего народа. Он противостоит безнадежности и отчаянию, и выступает за уверенность, что целью является свободная, независимая и суверенная Украина… Зеленский дает Украине, а также Европейскому Союзу силы верить в этот идеал и в дальнейшем. Поэтому он является образцом для всех европейцев и европеек, которые лелеют европейские идеалы и ценности», — сказала мэр города Аахен Сиббила Койпен.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии заявил, что Зеленский и украинский народ многого достигли начиная с 24 февраля 2022 года.

«Премией Карла Великого награждается Президент и целый народ. Я думаю, что это очень разумное решение, потому что украинский народ и ты, очень многого достигли начиная с 24 февраля 2022 года. С большим мужеством ваша страна защищается против такой тотальной агрессии россии», — отметил Шольц.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ отмечены ежегодной европейской премией имени Карла Великого за защиту европейских ценностей.

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